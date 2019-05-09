咖啡館屏東展店 聘失智長輩任實習店員

全台首創失智長輩當實習店員的7-ELEVEN「幾點了咖啡館」拓點到屏東，畢嘉士基金會日照失智長輩9日到7-ELEVEN永大門市，擔任店員製作咖啡及收銀等工作。（畢嘉士基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）全台首創失智長輩當實習店員的7-ELEVEN「幾點了咖啡館」拓點到屏東，畢嘉士基金會日照失智長輩今天到7-ELEVEN永大門市開工，體驗擔任超商店員製作咖啡及收銀等工作內容。

7-ELEVEN表示，「幾點了咖啡館」是全台首創有失智長輩實習的超商店型，去年與嘉義中華聖母基金會首創，今年擴大服務，分別於新竹、台中、高雄、屏東等地，媒合4家7-ELEVEN門市設置，讓失智爺奶走入人群。

正逢母親節前夕，高齡85歲金春奶奶的長子獻上康乃馨花束的同時，給正在實習的媽媽一個大擁抱，他表示，原先擔心會不會添麻煩，但看著媽媽製作咖啡、和客人互動的開心模樣，覺得是很不錯的能力訓練，很感謝超商舉辦這麼有意義的活動。

活動中，還有一位奶奶摘來畢嘉士基金會園藝輔療種植的香草，要給相遇的人暖心祝福，她的女兒表示，這3年媽媽改變很多，因為在日照中心作息穩定，以及多元活動的配搭下，日夜顛倒、焦慮狀況的頻率降低許多。

7-ELEVEN表示，去年從長輩們接受IADL（工具性日常生活活動能力）功能量表後，發現有9成長輩情緒趨穩定也更活潑、樂於嘗試新事物，且有6成沒有明顯失智退化，確實延緩長輩疾病惡化，因此今年再拓點。

畢嘉士基金會表示，今年底前，每週4上午10時至11時，畢嘉士日照長輩將於屏東永大門市固定實習。（編輯：黃世雅）1080509