竹市府後停車場出入口裝修完工 護城河畔新地標

新竹市政府將府後停車場的2處人行出入口建物重新裝修，命名「幸福盒子」與「微笑盒子」，9日正式啟用。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市政府將府後停車場的2處人行出入口建物重新裝修，命名「幸福盒子」與「微笑盒子」，加上夜間照明，晚間化身浪漫約會景點，成為護城河畔新地標。

新竹市府後停車場出入口建物「幸福盒子」與「微笑盒子」今天啟用，新竹市長林智堅表示，市府團隊近年著手修建幸福廣場、新竹美術館前地磚鋪面、二二八公園，以及這次啟用的地下停車場人行出入口建物，逐漸改善護城河周遭街廓，塑造整體景觀。

林智堅指出，府後街停車場人行出入口建物使用率高，為提高民眾舒適度，將原本只有排風功能的建物體，新闢出2樓空間，夜晚點燈後，讓護城河畔再添浪漫景點，他說「民眾又多了一處登高瞭望的約會秘密聖地」。

新竹市政府都市發展處長陳凱凌表示，這次府後停車場人行出入口建物的改善工程，以易維管耐候鋼材質打造，並多了2樓景觀平台功能，不僅穿透性增加，也與周遭環境更協調，讓步行者緩下腳步欣賞竹塹舊城及護城河畔之美。（編輯：張銘坤）1080509

新竹市政府將府後停車場的2處人行出入口建物重新裝修，命名「幸福盒子」與「微笑盒子」，新竹市長林智堅（後左）9日與多位市議員、工程團隊到場驗收，一起品嚐咖啡、欣賞護城河畔美景。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月9日