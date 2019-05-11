澎湖離島狀況多 海巡隊1夜2起後送

（中央社澎湖縣11日電）母親節前夕，澎湖七美與望安兩離島昨晚傳出2位婦女病痛後送案例，海巡隊巡防艇在短短5小時內完成2起緊急後送，讓離島的婦女獲得妥善治療。

澎湖海巡隊副隊長詹文中表示，海巡隊昨晚接獲第13巡防區轉七美衛生室通報，七美有懷孕5週鄭姓孕婦，因急性下腹痛，請求協助後送馬公就醫，立即通報在執勤的5031巡防艇馳往救助，於晚間近9時許將患者、家屬和護理人員等4人，平安護送馬公港，由救護車載往三軍澎湖醫院就醫。

詹文中表示，正當巡防艇在護送途中，在晚間8時15分又接獲第13巡防區轉望安衛生室通報名87歲林姓老阿嬤腹膜炎，請求協助後送馬公就醫，5031巡防艇在完成七美後送後再趕赴望安，於昨晚11時將患者、家屬、醫護人員共4人平安護送馬公港，同樣由消防局轉澎湖三總醫院。

詹文中說，澎湖海巡隊短短一個晚上執行兩離島共2起緊急後送案件，單單今年迄今執行離島後送服務已超過20件，次數頻繁，其中以七美及望安案件數最多，民眾有突發意外或緊急後送，海巡署服務專線「118」，可多加利用，立即派員前往處置。（編輯：方沛清）1080511