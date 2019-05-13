嘆想選總統的人只來台中打卡 盧秀燕籲端出政見

（中央社記者郝雪卿台中13日電）對於各黨的總統擬參選人近來陸續到中部拜票，台中市長盧秀燕今天受訪時表示，各黨想參選的人都是來此拍照打卡、爭取曝光而已，沒有提出對中部人有利的政見，她覺得可惜。

近來有意參選總統的各黨參選人都到台中市來，上週就有鴻海集團董事長郭台銘、台北市長柯文哲等人。

盧秀燕表示，他們來台中市時多少會跟她打招呼，警察也必須有效維護秩序及安全。這段期間警察特別辛苦，應接不暇，別人選總統，警察忙得要命，大家趴趴走，有時同時來好幾個，有時是連續來，今天來、明天也來。

盧秀燕指出，他們到台中市爭取選票，應該對中部及中部區塊更關心，除了來此爭取曝光或支持外，更重要的是應該帶著政策；很可惜，到目前為止，她沒看到，都只是來爭取曝光而已。

盧秀燕說，「很可惜，他們都是來拍照打卡」，沒有提出對中部有利的政見。因此，到目前為止，民眾只是看熱鬧，還沒有表示對哪個參選人有特別欣賞及肯定。

她呼籲，未來想當總統的人，到中部來，應該帶有效政見爭取當地民眾的支持，例如空污、能源、教育文化等。

盧秀燕表示，她更期待總統參選人提出對台中市民關切的議題，說明中央該負起的責任，提出他們的政見、想法或有所回應，民眾就會知道這個參選人的內涵、心意及願景，對這個城市、區塊及民眾是有幫助的，會有加分作用。（編輯：吳佳穎）1080513