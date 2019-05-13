更多編輯台推薦新聞：
菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄
國際

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄

【六四專題】重返天安門
兩岸

【六四專題】重返天安門

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投
運動

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投

川普再祭關稅誰買單？白宮經濟顧問：美中都受害
專題

川普再祭關稅誰買單？白宮經濟顧問：美中都受害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中市機車定檢率94% 期限內未定檢可開罰

最新更新：2019/05/13 15:51
根據空污防制法規定，出廠滿5年以上的機車每年應接受排氣檢驗1次，台中市環保局13日表示，到3月底為止，台中市機車定檢率94%，提醒未於期限內完成定檢者可開罰。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年5月13日
根據空污防制法規定，出廠滿5年以上的機車每年應接受排氣檢驗1次，台中市環保局13日表示，到3月底為止，台中市機車定檢率94%，提醒未於期限內完成定檢者可開罰。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年5月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）根據空污防制法規定，出廠滿5年以上的機車每年應接受排氣檢驗1次，台中市環保局今天表示，到3月底為止，台中市機車定檢率94%，提醒未於期限內完成定檢者可開罰。

環保局表示，行政院環保署去年8月修正公告空污防制法，要求出廠滿5年以上的機車，每年應接受排氣檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成，定檢不需要支付檢驗費用，檢驗不合格的機車，應於1個月內修復並複驗合格。

依照規定，環保局指出，若未於期限內完成定檢可處新台幣500元罰鍰，定檢不符排放標準，未於1個月內修復者，可處1500元罰鍰；若超過應檢驗日起6個月，經通知仍未改善者，將加重罰鍰，最重可註銷其牌照。

環保局表示，依據行政院環保署3月統計資料，台中市應定檢機車總數為25萬5422輛，已完成定檢車輛達24萬210輛，定檢率達94%，全國排名第一。

環保局長吳志超指出，為加速汰除老舊車輛，提高車主汰換意願，環保局今年度共編列1.8億元經費，補助老舊機車汰換為低污染車輛，並推出多項汰舊補助方案，包括新增淘汰二行程機車換購六期機車、老舊四行程機車換購六期機車與換購電動機車補助方案。（編輯：陳俊碩）1080513

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報