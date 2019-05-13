中市機車定檢率94% 期限內未定檢可開罰

根據空污防制法規定，出廠滿5年以上的機車每年應接受排氣檢驗1次，台中市環保局13日表示，到3月底為止，台中市機車定檢率94%，提醒未於期限內完成定檢者可開罰。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年5月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）根據空污防制法規定，出廠滿5年以上的機車每年應接受排氣檢驗1次，台中市環保局今天表示，到3月底為止，台中市機車定檢率94%，提醒未於期限內完成定檢者可開罰。

環保局表示，行政院環保署去年8月修正公告空污防制法，要求出廠滿5年以上的機車，每年應接受排氣檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成，定檢不需要支付檢驗費用，檢驗不合格的機車，應於1個月內修復並複驗合格。

依照規定，環保局指出，若未於期限內完成定檢可處新台幣500元罰鍰，定檢不符排放標準，未於1個月內修復者，可處1500元罰鍰；若超過應檢驗日起6個月，經通知仍未改善者，將加重罰鍰，最重可註銷其牌照。

環保局表示，依據行政院環保署3月統計資料，台中市應定檢機車總數為25萬5422輛，已完成定檢車輛達24萬210輛，定檢率達94%，全國排名第一。

環保局長吳志超指出，為加速汰除老舊車輛，提高車主汰換意願，環保局今年度共編列1.8億元經費，補助老舊機車汰換為低污染車輛，並推出多項汰舊補助方案，包括新增淘汰二行程機車換購六期機車、老舊四行程機車換購六期機車與換購電動機車補助方案。（編輯：陳俊碩）1080513