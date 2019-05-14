新竹物流回饋新北 捐贈食物料理包及公益配送

（中央社記者王鴻國新北14日電）仰德集團董事長許育瑞今天代表新竹物流公司捐贈6萬包食物料理包給新北市「實物銀行」，承諾提供6000件物資公益配送，在新北加碼投資20億元，預估創造3000人工作機會。

旗下擁有新竹物流、士林電機、國賓飯店等企業的仰德集團董事長許育瑞，今天代表新竹物流公司捐贈6萬包食物料理包給新北市政府「實物銀行」時，並簽署在明年底前完成6000件物資公益配送備忘錄，市價總值達新台幣220萬元。

許育瑞直呼新北市長侯友宜為「侯老大」，他說，他和「侯老大」是多年老友，他也因「侯老大」關係結識前警政署長王卓鈞等人，進而關心員警生活並擔任台北市警察之友會會長。

他表示，從關心警察擴及關心鄉里，新竹物流去年成立滿80週年，本著「關懷在地情、力行向未來」的精神，回饋台灣這塊土地。

許育瑞表示，「侯老大」現在當了新北市長，他為了支持「侯老大」，先捐贈「實物銀行」，利用物流本業，來幫忙宅配物資到社福中心和案家，還強調新竹物流會持續加碼投資新北。除了現有三重、五股、新店等營業處所外，將續投資20億元在新北設置營運處所和智慧物流倉儲，預估可創造3000個工作機會。

侯友宜表示，過去社會各界捐贈的物資都要由社會局和10個社福中心自行運送，現在有了新竹物流即時配送，能夠更快速的將民生物資直接宅配到案家，非常的方便實惠，感謝許育瑞和公司員工的愛心。

侯友宜說，新北市「實物銀行」8年多來成果斐然，共媒合各界17億多元的物資，造福262萬人次，今年新北市要擴大成立「公益大平台」，做為資源調度盤整，讓想做善事的人和需要幫助的人，都能透過這個平台媒合大家安居樂業過好日子。（編輯：李錫璋）1080514