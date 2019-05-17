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嘉市共融遊戲場隱藏危機 溜滑梯割傷幼童頭皮

最新更新：2019/05/17 17:32
嘉義市文化公園共融遊戲場接連發生意外事件，16日又有幼童溜滑梯割傷頭皮，嘉義市議員鄭光宏（圖）17日表示，希望市府建設處全面檢視嘉義市各公園、綠地、社區、校園等地的兒童遊樂設施，必要時編列預算改善、更新，還給兒童安全環境。中央社記者黃國芳攝　108年5月17日
嘉義市文化公園共融遊戲場接連發生意外事件，16日又有幼童溜滑梯割傷頭皮，嘉義市議員鄭光宏（圖）17日表示，希望市府建設處全面檢視嘉義市各公園、綠地、社區、校園等地的兒童遊樂設施，必要時編列預算改善、更新，還給兒童安全環境。中央社記者黃國芳攝　108年5月17日

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）雲嘉南首座共融遊戲場去年10月在嘉義市文化公園啟用，但已發生2起兒童受傷意外，昨天又有幼童溜滑梯割傷頭皮，引起市議員鄭光宏關注，市府表示會每日檢視維護。

對於嘉義市文化公園共融遊戲場接連發生意外事件，鄭光宏今天在市議會質詢建設處長陳光興，他說，共融遊戲場去年開幕2天後，就發生小女童在「玩童自行車」遊玩時，疑似因螺絲鬆動軸心斷裂，導致女童被拋飛出去受傷。

去年10月間，另一名小四男童，則從旋轉狀態中的「大轉盤」摔傷意外，導致左手骨折開刀住院。接連2起意外，讓人對共融式遊具安全性打折扣。

鄭光宏指出，昨天接獲民眾陳情案件，一名學齡前男童昨天在共融遊戲場溜滑梯底部玩耍，起身時疑似被溜滑梯接縫的銳利處割傷頭皮，造成約8公分的傷口，當場血流如注，立即送醫縫合傷口。

鄭光宏建議文化公園共融遊戲場溜滑梯及其他遊具，未確認安全前應暫時關閉。另希望建設處全面體檢嘉義市各公園、綠地、社區、校園等地的兒童遊樂設施，必要時編列預算改善、更新，還給兒童玩得安全環境。

嘉義市建設處長陳光興指出，從今年3月起盤點全嘉義市34座公園的兒童器材，如有損壞立即檢修，昨天又發生共融遊戲場受傷事件，將派人每日檢視所有公園的兒童器材，若有損壞嚴重部分，將在今年底編列經費更新維護。（編輯：黃世雅）1080517

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