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校外教學疑食物中毒 成大學生48人送醫

最新更新：2019/05/20 14:39

（中央社記者張榮祥台南20日電）國立成功大學162名學生18日校外教學，在台中食用便當後，北上途中陸續有學生出現疑似食物中毒症狀，48人在台北送醫，昨天再送回成大醫院診治，目前有5人留院觀察。

台南市政府衛生局今天證實，成大162名學生18日分乘4輛遊覽車進行校外教學，當天中午在台中食用便當後繼續北上，行經苗栗時，陸續有學生出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等疑似食物中毒症狀。

成大校方待抵達台北後，將48名發病學生送醫，其中44人送往馬偕醫院，3人送往新光醫院，1人送往中心診所。

6名發病學生的家人得知後，先行將子女接回家，另42人昨天再被送回成大醫院診療，其中38人治療後返家，4人因發燒等症狀留在急診觀察中。

台南市衛生局人員說，衛生局已採集6名發病學生的糞便檢體送驗。

成大校方今天則發布新聞稿指出，成大歷史系台灣美術史、通識課程藝術史與藝術評論的學生，18日及19日到中北部進行校外教學。

不過，校外教學首日中午在台中訂購便當食用後，下午陸續有學生出現腸胃不適及跑廁所的症狀，校方將48名發病學生送往馬偕醫院、新光醫院求診，由馬偕醫院通報台北市政府衛生局。

成大師生立刻取消行程，隔天返回台南，將42名學生送到成大醫院，但有1名學生返家後身體仍感不適，今天中午再前往成醫就診，目前有5人留院觀察。

成大校方人員表示，經過釐清，可能是台中的便當出問題，已由台北市衛生局轉報台中市衛生局，鎖定便當店進行調查。（編輯：吳佳穎）1080520

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