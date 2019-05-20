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中市鐵道綠廊景觀工程動工 打造綠色廊帶

最新更新：2019/05/20 16:56
台中市政府20日舉辦「鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程」開工典禮，台中市長盧秀燕（前左8）、立委黃國書（前左7）等人出席。中央社記者郝雪卿攝 108年5月20日
台中市政府20日舉辦「鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程」開工典禮，台中市長盧秀燕（前左8）、立委黃國書（前左7）等人出席。中央社記者郝雪卿攝 108年5月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市鐵路高架化後，高架鐵路下地面空間將打造綠色廊帶，台中市長盧秀燕今天在開工典禮表示，期盼透過綠廊完成都市縫合，增加周邊市民休閒運動場所。

台中市政府今天舉辦「鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程」開工典禮，盧秀燕、民主進步黨籍立法委員黃國書及中國國民黨籍台中市議員李中出席，盧秀燕指出，高架化後地面空間非常珍貴，這是她上任以來這條綠空廊道計畫第3次開工。

盧秀燕說，高架鐵路下全線綠廊帶總長20多公里，幾乎是基隆到台北的距離，市府打造綠空廊帶，不僅增加周邊市民休閒運動場所，更提供便利的人行、自行車道，最重要是透過綠廊帶縫合各區域，市府也將加強綠美化，提升都市景觀、促進經濟發展。

盧秀燕表示，希望成為一個持續開工、不斷建設的市長，市民期盼20年的水湳國際會展中心已經開工，通往高鐵的重要幹道東興路也提前通車，市府更投入約新台幣1.1億元經費新設非營利幼兒園，期盼台中成為更進步、更繁榮的城市。

建設局說，台中都會區鐵路高架化計畫將舊鐵路長達21.7公里帶狀土地，開放成為新興的綠色廊帶空間，綠空鐵道將大幅改變西區至南區舊鐵道南北側的城市發展及整體環境。其中，台中之心與綠川整治工程與綠廊交會處，將成為重要串連節點，建國南路沿線學校、醫院及商圈將擁有新綠地。（編輯：翁翠萍）1080520

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