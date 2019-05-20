縣長公務車4年換4輛 苗消防局：安全考量汰換

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣議員陳光軒今天指出，縣長徐耀昌上任4年多換了4輛公務車，甚至以高價救災指揮車作為代步車，社會觀感不佳；縣府消防局回應，是基於安全考量汰換，且合法採購。

苗栗縣消防局2016年採購一輛市價約新台幣200餘萬元、排氣量3500cc的救災指揮車，以「專供消防救災勤務使用」，申請免徵貨物稅新台幣40萬餘元，事後卻遭民眾檢舉車輛被借調挪作縣長徐耀昌的公務車，引發議論。

苗栗縣議員陳光軒今天質詢時表示，消防局今年1月又購置一輛同款式救災指揮車，同樣作為縣長代步公務車輛使用。他說，縣長甫上任時，曾因縣府財政困窘說過「乞丐不要穿西裝」，但4年多來，自己的座車卻換了4輛，且車輛都要價不菲，有浪費之虞。

陳光軒質疑，前一輛座車只用了3年，如今又換一輛，購買金額高達近300萬元，在苗栗縣財政狀況仍未脫離加護病房情況下，實令社會觀感不佳。

苗栗縣消防局長徐新淵指出，依災害防救法規定，縣長為全縣災害防救會報召集人及災害應變中心指揮官，為平時整備、災時搶救指揮及災後復原重建等事宜，依內政部「直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準」，配置救災指揮車作為交通工具。

對於汰換頻率，徐新淵表示，救災指揮車輛行駛超過10萬公里就應加強保養維護，超過15萬公里就會汰換，汰換後轉作其他後勤或勘災車輛。

徐新淵解釋，縣內幅員遼闊、山區多，增加耗損率，縣長公務行程也不侷限於縣內，前一輛車使用3年多里程數已近20萬公里，多次在高速公路上拋錨，強調是「基於安全考量」，且新購置的車輛也依採購法公開招標，一切合法。（編輯：李錫璋）1080520