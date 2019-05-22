屏東潮州轉運站啟用 15條公車路線進入

屏東潮州轉運站22日正式啟用，共設置6處月台及15條公車路線，屏東縣長潘孟安（右8）表示，上任後積極針對公車路線進行盤整，未來東港、枋寮、恆春轉運站也將陸續動工。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東潮州轉運站今天正式啟用，共設置6處月台及15條公車路線，縣府打造縣內公路交通運輸網，希望能促進潮州生活圈發展。

屏東縣政府打造縣內公路交通運輸網，興建屏東、潮州、水門、枋寮、東港及恆春6大轉運站，屏東轉運站已啟用，潮州是第2個啟用的轉運站。

屏東機車密度連6年冠全台，縣府日前表示，縣內公共運輸系統不足，6大轉運站完成後，希望能改變民眾搭公共運輸系統習慣。

潮州轉運站是統合原來大潮州區客運的運輸路線，包括內埔、萬丹、竹田、萬巒、崁頂、南州、新埤等地區通勤、通學與消費活動服務中心。

屏東縣長潘孟安上午在潮州轉運站啟用典禮時表示，上任後積極針對公車路線進行盤整，屏東轉運站去年啟用，上個月水門轉運站動工，而未來東港、枋寮、恆春轉運站也將陸續動工。

潮州轉運站一共有6個月台，但民眾發現並沒有每個月台都設置出入口，屏東客運公司董事長郭子義表示，初步評估潮州轉運站人數，不像屏東轉運站多，現在動線規畫，讓民眾在站內購票、加值後，再從兩側出入口至月台搭車，應該沒問題。

而縣府交通旅遊處長黃國維則說明，潮州轉運站站體空間是由台鐵設計建造，為了配合站內的商城路線，才沒有每個月台都有設置門口。（編輯：黃世雅）1080522

屏東潮州轉運站22日正式啟用，共設置6處月台及15條公車路線，縣府盼能促進潮州生活圈發展。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年5月22日