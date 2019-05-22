台中港今年一艘郵輪申請停靠 議員要市府爭取

台中市議員楊典忠22日在市議會質詢指出，截至目前為止，台中港今年只有一艘郵輪申請停靠，建議市府改善台中港郵輪船舶設施與周邊大眾運輸並向中央爭取台中港為郵輪母港，吸引郵輪業者停靠。中央社記者郝雪卿攝 108年5月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）民主進步黨籍台中市議員楊典忠今天在市議會質詢指出，台中港今年至今只有一艘郵輪申請停靠，要求市府爭取台中港為郵輪母港。市府說，將力爭推動台中郵輪觀光經濟。

亞洲郵輪市場正蓬勃發展，楊典忠關心台中港能否開拓郵輪市場，他說，今年只有1艘郵輪世界號申請11月停靠台中港，約有200名旅客，他要求市府團隊拿出招商實績，爭取國際郵輪停靠進城觀光，市民才能發大財，建議市府改善台中港郵輪船舶設施與周邊大眾運輸並向中央爭取台中港為郵輪母港，吸引郵輪業者停靠。

台中市觀光旅遊局長林筱淇答詢表示，發展台中港觀光旅遊大家都非常期待，但郵輪業務是中央政府權管，地方政府只能站在協助角色去推動。

楊典忠指郵輪產業商機很多，既可帶動區域經濟發展，增加港埠收入、郵輪補給、船舶維修、觀光消費等，又能帶動就業機會包括船員、船務人員、旅遊業等職缺，也能增加在地政府稅收。

楊典忠表示，觀光旅遊局108年工作報告未提發展郵輪觀光，與過去觀旅局施政計畫內容「觀光發展品牌化、國際化，拓展國際郵輪觀光」完全不同，實在差太多。

林筱淇說，依據台中港務分公司5月提供的船期預報，定期航班包含「中遠之星」往返台中、廈門，每週三有1航次；「海峽號」往返台中、平潭每週四、週日共3航次，較以往增加1航次；不定期航班有「世界號」，11月4日將自基隆啟程，途經台中港後再到高雄。

林筱淇強調，觀旅局將持續掌握郵輪停靠及時訊息，全力做好岸上觀光行程安排及旅遊服務，力拼台中郵輪觀光經濟。（編輯：翁翠萍）1080522