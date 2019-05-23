建置太陽能光電場 花蓮業者兩樣情

積極發展綠能環保與節能減碳的東部汽車，23日在花蓮發表太陽能光電案場，董事長蘇純興（左2）表示，全案總建置面積194坪，年發電量可達10萬度，每年可望減碳52.8公噸。中央社記者李先鳳攝 108年5月23日

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮一家汽車業者在大樓屋頂建置太陽能光電場，為節能減碳盡力；但兆豐農場計畫興建太陽能光電場面積逾600公頃，並鼓勵小農耕地轉建「種電」，引發地方強烈反彈。

積極發展綠能環保與節能減碳的東部汽車，今天發表太陽能光電案場，董事長蘇純興表示，今年4月完成花蓮縣汽車業界第一個太陽能光電案場建置。總建置面積194坪，年發電量可達10萬度，每年可望減碳52.8公噸。

另一方面，鳳林鎮代會與當地農民聯名向花蓮縣議會議長張峻陳情，表示他們對於太陽能光電業者找上鳳林鎮的兆豐農場合作，計畫興建面積逾600公頃、發電量達475百萬瓦（MW）的太陽能電場，並鼓勵小農耕地轉建發電，合計約750公頃的農地。由於主管機關與主辦單位未與當地民眾詳細溝通和說明，也無法釐清各項質疑，因而引發強烈反彈，

鳳林鎮民代表會主席林建平表示，雖然施設使用的土地是兆豐農場的私有地，但這麼大面積的土地鋪設幾萬片太陽能發電面板，會不會有光害？對於當地和周邊地區的農作物有沒有影響？對於當地生態環境會不會造成破壞？這些都是民眾的疑慮，但卻從未獲得釐清。

鳳林鎮公所主任秘書徐誌謙表示，農地本來就應農用，優良農地更應善加利用發揮農耕效用，根本不應該轉做他用，尤其不應該變更為工業或其他特定事業使用。現在不僅在兆豐農場將推動全台規模面積最大的太陽能電場，連周邊的其他小農地，都有小型太陽能光電場來鼓動農友出售、出租轉做光電場。

兆豐農場表示，太陽光電是乾淨的能源，針對地方民眾意見會跟廠商說明，並再找專家來開說明會。（編輯：黃世雅）1080523