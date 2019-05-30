高市興建首座社會住宅 盼落實老青共居

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄市利用「機11」機關用地興建首座社會住宅，未來將保留30%以上的戶數給弱勢者，其餘租給年輕受薪階級或大學生，也盼能落實「老青共居」政策。

機11機關用地位在凱旋一路，高雄鐵路地下化新生綠廊軸線上，是高雄市首座新建的社會住宅，基地約1600坪，都發局規劃興建2棟地上14層、地下2層的建築物，共有245戶、店鋪2戶、社會福利設施2戶，預計民國111年完工。

社會住宅工程今天動土，都發局長林裕益指出，建築規劃設計團隊由荷蘭麥肯諾建築師事務所負責，可以展望未來會是一棟具國際水準的社會住宅，市府希望優質的設計可以讓社會住宅免於被標籤化，並成為社會住宅的指標。

都發局指出，社會住宅將有至少30%以上的戶數要提供給弱勢、急難救助市民居住，其餘約70%戶數規劃租給大學生與年輕受薪階級，搭配社區活動、長輩照顧等多元社會服務。

市長韓國瑜主持動土儀式表示，興辦社會住宅是要提供經濟、社會弱勢及就業青年的居住服務，市府盤點公有閒置土地房舍，評估作為新建或整建社會住宅，也盼落實「老青共居」政策。

都發局指出，市府從民國105年起就規劃設計興建這處社會住宅，先後兩次工程發包流標，去年12月22日順利以新台幣8億9403萬元決標。（編輯：唐聲揚）1080530