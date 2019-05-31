首座人工珊瑚花園 澎湖鎖港杭灣更美麗

（中央社澎湖縣31日電）澎湖縣長賴峰偉今天出席在澎湖鎖港杭灣海域的全國首座人造珊瑚海洋花園成果發表表示，海洋保育與復育工作不怕慢，只要一點一滴的做，相信海洋就會活化起來。

澎湖海洋人造珊瑚花園植栽計畫今天在澎湖水產種苗繁殖場舉行成果發表會，由澎湖縣長賴峰偉與蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠等人共同主持，賴峰偉代表致贈感謝狀與鐘螺等紀念品給胡雪珠等人。

賴峰偉表示，澎湖早年的毒電炸等不法，導致礁群破壞，嚴重影響海洋生態，漁源日益枯竭。水產種苗繁殖場自民國105年起在的支持下執行海洋復育工程，分3年每年贊助新台幣100萬進行馬公鎖港杭彎海域植栽珊瑚，3年來已看見成果，潛水可看到美麗的珊瑚礁群與魚群棲息。

賴峰偉表示，海洋活化工作這還不夠，海洋復育與保育工作，是一項長期的工作，不怕慢，相信一點一滴的來做，澎湖海洋會再度活化起來。

胡雪珠也盛讚澎湖美麗灣，基金會也會持續與澎湖縣政府合作全力協助澎湖「海底造林、水中造樹」的計畫，讓澎湖海底成為一座美麗的珊瑚花園。

依縣府農漁局資料，水產種苗繁殖場為復育海域的珊瑚礁，場區設立珊瑚礁生態池及珊瑚礁培育桶，是澎湖縣珊瑚礁研發及育苗重鎮。這項海洋花園植栽計畫分五個區塊，進行澎湖常見的軸孔珊瑚礁種植，同時進行珊瑚移植磚製作與物種培育，並進行硨磲貝、海膽與鐘螺等多樣性復育。

3年來集中植栽約245平方公尺、散射式造礁面積875平方公尺，栽植面積過1000平方公尺，相當於2座籃球場大，珊瑚生長情形良好，目前可見魚群與鰻魚等棲息洄游。(編輯:孫承武)1080531