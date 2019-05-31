加強育幼品質 竹市議員盼公布稽查與開罰結果

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市多位市議員今天質詢時，要求新竹市政府完整揭露幼兒園、托嬰中心的評鑑、稽查與開罰結果，作為家長選擇園所參考，同時也應增補稽查人力，落實稽查成效。

新竹市某私立托嬰中心，因超收幼童，本月初遭民眾檢舉，新竹市政府社會處依「兒童及少年福利權益保障法」開罰，要求安排超收幼童離園，並不定期前往加強稽查。

新竹市議會第10屆第1次定期會今天進行單位業務質詢，時代力量、民進黨新竹市議員針對幼兒園與托育中心相關問題提出質詢，要求市府進行「檢討改善現行稽查評鑑制度」與「整合公開完整幼托資訊」。

時代力量竹市議員蔡惠婷表示，目前竹市府社會處網站中的托嬰中心資訊零散，且未與幼兒園整合，其中還有「評鑑優等」的園所曾被查到多項違規，但卻找不到裁罰紀錄，讓家長無所適從，因此要求市府建立「幼托資訊平台」。

蔡惠婷認為，新竹市目前有64間托嬰中心，但市府僅2名稽查人員，應檢討人力狀況；另，目前有許多資訊未被完全公開，盼能整合幼兒園、托嬰中心評鑑、稽查、裁罰、改善狀況等資訊，讓家長參考，也對不肖業者做出嚇阻。

民進黨新竹市議員鄭美娟質詢時也提到，市府社會處人員前往園所稽查時，會依園方提供的平面圖稽查，若不肖業者將超收的幼兒暫置在陽台、儲物間等位置躲避稽查，將成稽查漏洞，要求稽查單位應加強了解，避免相關情況發生。

鄭美娟指出，目前全新竹市仍有7間托嬰中心未安裝監視錄影器，希望未來能將檢查監視器畫面的項目加入稽查紀錄表中。（編輯：張銘坤）1080531