凱道挺韓國瑜活動 警：遊覽車不可停放路旁

（中央社記者劉建邦台北1日電）支持高雄市長韓國瑜的「決戰2020、贏回台灣」活動今天在凱道舉行，許多支持者包車北上。警方規劃讓遊覽車在中正紀念堂周邊下客，不可停放路旁，疏導散場人潮時也採同樣做法。

台北市警察局中正一分局今天表示，財團法人博愛文化基金會申請在凱達格蘭大道等路段舉辦集會活動，活動預計下午2時開始，晚間6時30分結束。

警方已管制凱道（中山南路至公園路）東、西向全線車道、仁愛路一段（中山南路至林森南路）往西方向快車道、信義路一段（中山南路至林森南路）往東方向快車道，並從下午2時至晚間7時，擴大管制凱道周邊道路。

警方表示，預留仁愛路一段（中山南路至林森南路）往西方向北側慢車道、中山南路（徐州路至仁愛路）往北方向東側慢車道（台大醫院側）及信義路一段往東方向南側慢車道（中正紀念堂側）、中山南路往北方向東側慢車道（中正紀念堂側）作緊急通道。

至於有許多支持者包車北上參加活動，警方指出，規劃讓遊覽車在中正紀念堂周邊（中山南路東側、信義路南側、杭州南路東側、愛國東路東西側及羅斯福路南北側）臨時停放，遊覽車下客後會要求駛離，且不得停放路旁，疏導散場人潮時也採同樣做法，預估將有上百輛遊覽車會陸續前往現場。

警方也提供遊覽車臨時停放地點，包含大佳段河濱公園停車場、北平東路和天津街口的平面停車場等處，並要求司機不可任意在活動現場周邊停放車輛，造成交通壅塞情況。（編輯：李錫璋）1080601