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台中綠川整治再爭光 獲全球卓越建設獎首獎

最新更新：2019/06/01 22:16
台中市「綠川排水景觀工程」代表台灣從全球眾多精銳公共工程及建築作品中脫穎而出，日前一舉拿下「2019全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎。中央社記者郝雪卿攝　108年6月1日
台中市「綠川排水景觀工程」代表台灣從全球眾多精銳公共工程及建築作品中脫穎而出，日前一舉拿下「2019全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎。中央社記者郝雪卿攝　108年6月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中綠川整治工程再爭光，在俄羅斯舉行的「全球卓越建設獎」中，以治水工程結合河川品牌帶動舊城區再生的設計理念，拿下大會最佳環境文化類首獎。

由世界不動產聯盟（FIABCI）舉辦的「全球卓越建設獎」（FIABCI World Prix d'Excellence Awards），有全球建築界奧斯卡之稱，由來自國際頂尖的房地產專業人士、專家共同評審與鑑定，宗旨是要肯定具創新的最佳卓越建設作品。

台中市政府指出，台中綠川整治工程完工啟用後，獲獎不斷，從國內的國家卓越建設獎到公共工程金質獎，同時也受到國際矚目，去年榮獲全球四大設計獎之一的日本優良設計獎（Good Design Award）「百佳賞（Best 100）」，這次再代表台灣奪下「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎殊榮，是台中市民、也是全台灣的驕傲。

綠川整治的關鍵推手、前台中市水利局長周廷彰今天表示，綠川對台中市舊城區而言，是一條承載人與土地生命情感的河流，整治工程再困難也一定要做。河川治理要先有活水才能注入活力，所以綠川整治工程，高達2/3經費都用於改善水質，讓綠川整體的水質已由原先的嚴重污染降為輕度污染。

周廷彰指出，綠川的排水道設計則首重防洪，並兼顧綠地營造與文化保存，它順利通過5月這一波強大的梅雨鋒面考驗，毫髮無傷。

他說，綠川更推出全台第一個水岸品牌，引入文創特色，從工程欄杆、人孔蓋到路燈，每一處都充滿著綠川品牌的創意巧思。

他希望中市府能秉持全流域治理的概念，持續用心推動綠川下游二、三期整治工程，讓綠川的美好能不斷延續，提供市民一個更好的生活空間。（編輯：戴光育）1080601

2019全球卓越建設獎日前在俄羅斯頒獎，台中市綠川整治工程以治水工程結合河川品牌，帶動舊城區再生的設計理念，勇奪最佳環境文化類首獎，為台爭光。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年6月1日
2019全球卓越建設獎日前在俄羅斯頒獎，台中市綠川整治工程以治水工程結合河川品牌，帶動舊城區再生的設計理念，勇奪最佳環境文化類首獎，為台爭光。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年6月1日
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