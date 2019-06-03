凱道挺韓人數爭議 柯文哲：未下指導棋

高雄市長韓國瑜1日出席凱道造勢，但多位藍營台北市議員3日質疑台北市警察局不公布估算人數，是否有高層下指導棋；台北市長柯文哲（右）澄清說沒有，但認為內部資料恐外流。左為警察局長陳嘉昌。中央社記者張新偉攝 108年6月3日

（中央社記者黃麗芸台北3日電）高雄市長韓國瑜1日出席凱道造勢，但多位藍營台北市議員今天質疑台北市警察局不公布估算人數，是否有高層下指導棋；台北市長柯文哲澄清說沒有，但認為內部資料恐外流。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，中國國民黨市議員李明賢首先詢問，歷年來凱道集會遊行活動眾多，包括白衫軍、反服貿遊行等都有估算集會人數，但台北市警察局卻對凱道1日集會遊行人數說估不出來，是否在騙人。

李明賢表示，他相信柯文哲未對此下令，但是否為警政署下令，同時還要求市警局未來對相關集會活動都要比照不公布人數。

戴錫欽也質疑，不掌握人數如何安排警力，估算凱道1日周遭捷運站人數較上週就增逾7萬人次，市警局是何時決定不估算人數，以及有無來自柯文哲所給的壓力，認為市警局長陳嘉昌做此事反讓柯文哲背黑鍋，外界會以為是柯文哲在下指導棋，不希望警方執法影響中立問題。

張斯綱還提到，距離明年初總統大選前，未來半年選舉活動只會越來越多，市警局未來是否都規定不公布集會人數，以免成為各方操作手法。

柯文哲答詢說，沒有下指導棋，自己也不會管這種事，但認為市警局內部不可能不估算，內部作業一定有估計人數，但常常資料就會流出去。

陳嘉昌則說明，凱道集會人數並未進行估計和公布，因此次為大型集會，處理上滿有壓力，自己認為若和治安、集會遊行秩序無關工作，都予以刪除，這次認為沒有需要，所以沒有做人數估算，原則上也傾向未來凱道集會遊行都不會公布人數。

他說，警政署集會遊行的標準作業程序並未含括估算人數部分，以前是因應媒體需求才公布，但自己認為不適當，並澄清說此次並未有來自上級的壓力或下指導棋，個人做事個人負責，但市警局事前有做人數預估，以為警力部署參考。（編輯：張銘坤）1080603