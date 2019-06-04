議會審重陽敬老金 北市府決維持原發放模式

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市議會上個月底審查「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，決議北市府提對案，明天法規會逐條審查；市府今天提案經市政會議通過，仍以原有發放模式處理。

法務局長袁秀慧表示，若國民黨團堅持普遍發放重陽敬老金，「法案最大問題是沒有把預算來源載明清楚」，認為應陳述預算從哪裡來，否則還是違反財政紀律法相關規定，畢竟一年的預算要7、8億元，且往後會持續增加。

台北市議會國民黨團5月22日提送「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，希望讓北市65歲以上長者以及55歲以上原住民都能領取重陽敬老金，草案已完成一讀。

草案5月29日進入法規會審查，經各議員發表意見後，決議要求台北市政府提出對案。

台北市社會局、法務局制定「台北市重陽節禮金致送自治條例」，並於今天上午市政會議通過，法務局長袁秀慧表示，按照原有發放模式處理，即設排富資格，低收入戶、中低收入戶及原住民可領有重陽敬老金。

袁秀慧說，普遍發放重陽敬老金不是台北市長柯文哲的想法，因預算有限，「考量過資源配置後才去做，不是完全不發」，她說，不可能議員說要補發，預算就變多，希望說服議員與社會大眾，並取得諒解。

袁秀慧說，若明天雙方未取得共識，會持續溝通。

「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案明定重陽節禮金領取者，必須在當年重陽節前3個月即設籍台北市，且為65歲以上低收入戶、中低收入戶者；而「台北市原住民長者樂活禮金發給要點」明定，領取禮金者為55歲以上原住民。（編輯：張銘坤）1080604