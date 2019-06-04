保育禁採近20年 澎湖可望9月解禁孔雀殼菜蛤

（中央社澎湖縣4日電）澎湖禁採近20年的孔雀殼菜蛤，由於近年採捕方式改為「摘採」，而非敲打，對珊瑚礁沒有破壞性，澎湖縣政府可望最快在9月宣佈解禁，開放摘採。

澎湖縣政府農漁局表示，孔雀殼菜蛤狀似掃帚，亦有「掃帚仔」之稱，其口感與一般的蛤仔一樣，肉質鮮甜，富有Q彈性，在民國89年為避免民眾以斧頭或小鋤頭等破壞性利器挖掘或敲碎珊瑚礁，造成潮間帶淺坪生態環境失衡，公告嚴禁採捕迄今。

澎湖縣議員呂黃春金在縣政總質詢指出中，對於孔雀殼菜蛤生長習性，民眾以摘採方式對珊瑚礁沒有破壞性，希望能解禁，讓民眾可摘採，增加收益。

縣長賴峰偉昨天傍晚前往馬公前寮里海域會勘，聽取前澎湖海洋生物研究中心主任蔡萬生與民眾意見，實地了解掃帚仔採捕方式為「摘採」，而非敲打，對珊瑚礁沒有破壞性，沒有禁採的必要，決定順從民意，指示農漁局重新公告，最快今年9月可望解禁。

澎湖縣農漁局指出，澎湖目前公告為保育貝類的還有山羊海菊蛤（粉蚵、燈火蚵）、黑石蜊（灘）、大白狐蛤（撬仔）、海參、大法螺、硨磲貝等，都在禁採之列，呼籲民眾切勿投機取巧、以身試法，共同保育愛護海洋資源。（編輯：陳清芳）1080604