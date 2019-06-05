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強化隧道救災能力 台南消防局赴瑞士取經

最新更新：2019/06/05 14:00

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府消防局為強化公路隧道與鐵路交通事故救災能力，組團前往瑞士國際隧道訓練中心參訪並受訓，將相關救援技能帶回台南，成為災害預防與搶救的參考。

台南市消防局今天表示，台南市消防局長李明峯率團於6月1日至7日參訪瑞士國際隧道訓練中心（Interkantonales Feuerwehr-Ausbild ungszentrum，簡稱IFA），針對車禍救援技巧脫困、捷運與地下建築場所搶救模式、隧道的救援標準作業進行理論探討與實務課程訓練。

台南市消防局指出，瑞士境內有多處不同長度的火車隧道，其中還有57公里長距離隧道，所以在救災上設立火車救援專責隊及專用救援火車。此次參訪除針對救援原理分組進行了解外，也對火車隧道狹小空間的救援方式、搶救布線技巧及濃煙搜索等項目，進行實務訓練及任務演練。

李明峯透過新聞稿表示，因應台南市海安路地下道在災害發生時的搶救、公路車輛翻覆、未來鐵路地下化的救災預做防範；此次除參考相關專業知識外，也加強幕僚群對類似災害事件的有效安全管控，並提升消防人員災應變及救援技巧。（編輯：張雅淨）1080605

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