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水情樂觀 嘉南灌區2期稻6/17供灌

最新更新：2019/06/07 11:38

（中央社記者張榮祥台南7日電）鋒面降雨，台南主要水庫水位持續上升，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天表示，嘉南灌區1期稻作6月3日供灌結束，2期稻作6月17日開始供灌，計畫用水2億多公噸。

5月鋒面降雨前，台南各主要水庫水位下降，供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水率跌破5成，供灌嘉南灌區稻作的曾文水庫，蓄水率僅剩15%。

南水局最新水情資訊顯示，如今曾文水庫蓄水率已達41.14%，有效蓄水量2億984萬公噸；和曾文水庫相連的烏山頭水庫蓄水率81.08%，有效蓄水量6347萬公噸，兩座水庫總蓄水量已達2億7331萬公噸。

鄒漢貴說，嘉南灌區2期稻作計畫用水2億多公噸，以當前曾文水庫及烏山頭水庫的總蓄水量，就足以供灌2期稻作，何況台南已進入汛期，鋒面降雨及颱風豪雨，不只挹注水庫蓄水，也可減少水庫供灌稻作的水量。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，目前蓄水率79.21%，有效蓄水量7244萬公噸，鄒漢貴表示，南化水庫蓄水主要依賴降雨及高雄旗山溪越域引水，但5月底甲仙攔河堰開始進行維護工程，越域引水暫停。

鄒漢貴說，中央氣象局預測6月中旬又有1波鋒面抵達，全台各地都會降雨，台南水庫將持續進水，今年台南水情樂觀。(編輯:孫承武)1080607

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