白眼女神批 韓國瑜趴趴走市政跟著大亂流

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市長韓國瑜於國民黨五人小組諮詢時重申“Yes, I do”將投入總統初選。時代力量高雄市議員黃捷貼文「市長到處趴趴走，市政跟著大亂流」，促韓國瑜「先辭市長再去參選」。

黃捷質詢韓國瑜自經區政策被韓跳針式的答覆氣到翻白眼而爆紅，成了網路「新鄉民女神」。她在臉書貼文指「市長到處趴趴走，市政跟著大亂流」，提到民眾質疑市長好像常常不在家，經她向市府取得韓上任到5月31日的缺勤紀錄公開上網，供各界檢視。

她說，儘管韓保證只會利用假日進行競選活動，不會影響市政，但是她擔心一旦選戰進入白熱化階段，韓的缺勤紀錄將會更多。黃捷說「高雄不需要這樣漫不經心、無心市政的市長」；若韓確定要選總統「請先辭掉市長再去參選」，不要留下一堆請假紀錄，讓市民無依無靠。

黃捷受訪表示，尊重韓國瑜決定，也祝福韓，希望韓勿當「落跑市長」，對市民有個負責任的交代，先辭市長。

高雄市政府新聞局長王淺秋則回應，議員說法把出差公務，甚至離開高雄參加公務活動都刻意混淆。她表示，如果市長是私務一定要請自己的假，才不會公私不分，韓國瑜都會謹慎為之。(編輯:孫承武)1080607