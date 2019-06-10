取締非法捕魚等不法 澎湖環保警察成軍

澎湖縣環保警察小隊今年擴編至8人，10日舉行授旗典禮，由縣長賴峰偉（前右）親自授旗，未來盼透過多方資源整合，提升環保查緝效率。中央社 108年6月10日

（中央社澎湖縣10日電）澎湖縣政府警察局環保警察小隊今天成軍，以行動宣示全面取締非法捕魚與建築廢棄物等環保犯罪的決心，確保海洋資源與生態永續，讓美麗海灣永保美麗淨土。

澎湖縣警察局環保警察小隊，由原本僅有4人的任務編組，今天擴編為8人、一個小隊，並由方南吉出任小隊長，由澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全等人授旗和授帽後正式成軍。

賴峰偉表示，澎湖非法捕魚與建築廢棄物等環保犯罪，隨著觀光發展，有日益增多的趨勢，為海洋資源與生態永續，除了宣示「海洋活化12箭」外，警局今天也擴編環保警察人力，全面取締不法。

賴峰偉今天也頒獎表揚4日在澎湖小白沙嶼查獲多起非法採捕海膽的農漁局、環保警察、海巡署第七岸巡隊與第八海巡隊等獎勵金。

澎湖地檢署檢察長黃謀信肯定各相關單位成立共同打擊環保犯罪平台，地檢署也將研議將違反環保與漁業法之累犯，不再易科罰金，以有效遏止不法行為。

澎湖縣警局環保警察小隊自民國104年成立任務編組迄今，共查獲有違反廢棄物清理法有26 件28人、非法捕魚35件 64人，績效卓著。(編輯:孫承武)1080610