北市精進救援能量 搜救隊基礎訓練起跑

（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北市搜救隊成軍逾19年，成員擴編至201人。台北市消防局今天舉行第十期基礎搜救訓練開訓典禮，精選30名消防員參與6週專業訓練，積極提升北市搜救隊救援能量。

北市消今天在訓練中心舉行「台北市搜救隊第十期基礎搜救訓練」開訓典禮，由局長吳俊鴻主持。

吳俊鴻表示，這次參與搜救基礎訓練的消防人員共計30名，都是通過救助訓合格後，經過各大隊所挑選出來，將參與6月10日至7月19日止的6週專業訓練，學員結訓前還要通過24小時不間斷災害救援模擬演練，才算完成基礎搜救訓練。

他指出，這6週專業訓練是以貼近實際救災情境方式規劃，課程包括各式搜索、救援、通訊器材操作、侷限空間醫療作業、搜救犬介紹、倒塌建築物支撐、重物搬移、激流、各式繩索救援技術及運用等。

吳俊鴻認為，透過教官團嚴謹專業教導後，將提升北市搜救隊救援能量，持續維護民眾生命財產安全。

北市消表示，台北市搜救隊自民國89年成立迄今，已超過19個年頭，成員擴編至201人，包括義勇特種搜救隊60人，依各項任務分為指揮、搜索、救援、醫療、工程及後勤等不同任務編組，可在災區自給自足72小時以上。

北市消指出，台北市搜救隊至今已執行薩爾瓦多震災、伊朗震災、印尼海嘯、中國大陸四川震災、海地共和國震災及日本311震災等多次國際人道救援任務。

另外，還包括執行國內各縣市災害搶救勤務，像是花蓮南二子山人員搜救、國道五號遊覽車翻車救助、台南及花蓮震災、復興空難等救援任務，可謂國內組織最健全、功能最完整、經驗最豐富的搜救隊。（編輯：李亨山）1080610