新北YouBike總使用人次預計6月下旬破億

為歡慶新北市YouBike累計騎乘人次即將破億，新北市交通局和微笑單車公司即日起舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺 億騎遊新北」臉書活動，邀請民眾同慶。中央社記者葉臻攝 108年6月11日

（中央社記者葉臻新北11日電）新北市YouBike總使用人次預計在6月下旬突破1億，新北市政府交通局為此和微笑單車公司即日起舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺、億騎遊新北」臉書贈獎活動。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，新北市YouBike在2014年啟用，全市至今共建置550站，約1萬6000輛車，每日使用人次約10萬人，「站數、騎乘數、車輛數都是全國第一」，總使用人次預計在6月下旬突破1億人次。

鍾鳴時表示，新北市YouBike使用人次只花了5年6個月的時間破億，比台北市快了9個月，從騎乘資料分析，前10大熱門場站都在捷運站場區和周邊，其中捷運頂溪站至永和國父紀念館、捷運南勢角站至華夏科技大學，和捷運南勢角站至飛駝社區，則是前3大熱門騎乘路線。

為歡慶累計騎乘人次即將破億，交通局和微笑單車公司即日起舉辦「我們億騎追的幸運兒」與「#情億相挺 億騎遊新北」臉書活動，第1億人次幸運兒將獨得Garmin智慧運動手錶1支，而前、後各5名使用者也可獲得500元全聯禮券加500元悠遊卡儲值金好禮。

此外民眾還可上「#情億相挺、億騎遊新北」的FB活動專頁，上傳在新北市騎乘YouBike的照片，依活動規則打卡、tag好友、留下通關標語「一起#情億相挺#億騎遊新北」，就可參加徵獎，有機會獲得1000元全聯禮券等好禮。

微笑單車公司總經理何友仁表示，新北市第一哩路和最後一哩路的比例明顯比台北市高，統計呈現潮汐現象，明顯呈現新北市民早上都是從住宅區騎到捷運站，下班後都是從捷運站騎回住宅區的狀況。

何友仁表示，若僅靠自然車流，民眾很容易沒有車騎，或是找不到車位，使用人次只會有現在的3成不到，因此得在凌晨、下班時間，不斷進行車輛、車位的調度並補車，其中數據也發現民眾特別喜歡騎看起來較新、漂亮的車，因此單車的前後泥除、置物籃約3年就會更換。（編輯：張銘坤）1080611