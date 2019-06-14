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韓國瑜雲林造勢惹民怨 警方:交管不封街

最新更新：2019/06/14 12:35

（中央社記者江俊亮雲林縣14日電）高雄市長韓國瑜15日在雲林縣辦造勢活動，由於管制範圍廣泛，引發地方民怨。對此，雲林斗六警分局今天表示，集會範圍只執行交管未封街，周邊的台大醫院雲林分院都不受影響。

韓國瑜15日將在斗六市人文公園舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢，斗六警分局規劃周邊7條道路管制，引發當地居民反彈，透過Line、臉書PO文表達不滿，指活動擾民。

民眾詬病的是台大醫院雲林分院斗六院區也被列入管制範圍，由於台大斗六院區是雲林縣唯一的重度急救責任醫院，有網友質疑「憑什麼？」並質疑警方一口氣封7條路，「請問他是國家元首嗎？」

對此，警方今天發布新聞稿澄清，台大醫院雲林分院是可通行的，當地住戶也不受管制，可自由進出；至於雲林縣文化中心、雲林國中等路段並未管制；雲林科技大學前的大學路採調撥車道，是可通行的。

警方強調，這場集會活動「只有管制、沒有封街」，當天採彈性管制措施，管制區內的當地住戶，向執勤員警告知後都可自由進出。

此外，雲林縣政府文化處貼出「韓旋風來臨～韓國瑜最愛的景點及美食─等你來尋覓」，文中以雲林縣長張麗善之名，邀請民眾到雲林體驗「韓流經典之旅」，文章貼出後，遭質疑行政不中立。對此，文化處長陳璧君接受中央社記者訪問說，韓國瑜在雲林待過一段時間，文化處只是純粹提供好玩、好吃去處，並未進行任何政治操作，民眾或許有不同聲音，文化處也感受到了，已將貼文下架刪除。(編輯:孫承武) 1080614

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