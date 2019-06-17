違規占用婦幼車位 29日開罰最高1200元

交通部107年6月發布施行「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，新北市政府交通局29日起將全面稽查，火車站、捷運交會轉乘站、百貨公司、醫療院所、觀光遊樂園區及政府機關等附設公共停車場，違者將處以最高新台幣1200元罰鍰。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 108年6月17日

（中央社記者葉臻新北17日電）交通部去年6月發布施行「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，新北市政府交通局29日起將全面稽查，違規占用婦幼車位者將被處以最高新台幣1200元罰鍰。

新北市政府交通局表示，「兒童及少年福利與權益保障法」規定公共停車場應保留約2%的停車位，作為孕婦及育有6歲以下兒童者的停車位，特定公共停車場包括政府機關、車站、百貨公司、設有兒科或產科病房的區域級以上醫院、遊樂園區等，交通部為此訂定「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，在去年6月底實施。

新北市政府交通局停車管理科長吳政諺表示，新北市應設婦幼停車位有1374位，截至本月12日已在指定場所完成設置1882個婦幼車位，並發出3萬6043張孕婦及親子識別證，車格白色標線內畫設粉紅色內框並設有告示牌，須於車內擋風玻璃上放置「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位識別證」才能停放。

吳政諺說，配合交通部1年宣導期，現行違規停放專用車位車輛採夾單警告，但從6月29日起將全面稽查，火車站、捷運交會轉乘站、百貨公司、醫療院所、觀光遊樂園區及政府機關等附設公共停車場列為稽查重點，並將違規占用身心障礙者專用車位也納入稽查，違者將處以最高1200元罰鍰。

吳政諺說也說，有民眾質疑有停車證的車輛不一定符合身分資格，「認證不認人」恐影響真正有需求的民眾權益，對此他強調，停車證只是方便識別，車上仍要有孕婦或幼兒才可使用車位，若民眾忘記帶停車證，但只要確實符合身分資格，並先向停車場管理員報備即可停放婦幼車位。

新北市政府交通局也提醒有停車需求且符合資格的民眾，可攜帶孕婦或兒童健康手冊至交通局2處辦公室、6處停車管理場及105處公有停車場領取停車位識別證。（編輯：張銘坤）1080617