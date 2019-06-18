工程挖出大量陳年垃圾 花蓮人原來住在垃圾上面

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程施作中，施工單位從馬路下挖出大批陳年垃圾，暫時堆置路面；民眾發現後嘲諷「花蓮人原來是住在垃圾堆上」。

南濱抽水站滯洪池工程在花蓮市自由街末端施作引流箱涵，此處靠近太平洋公園。花蓮縣政府進行改造南北濱公園，民國104年以太平洋公園新面貌迎客。施工現場挖出大量垃圾，工程斷面、柏油路下方的泥土層夾雜許多陳年垃圾，甚至還能清楚辨識出1980年代的廢棄飲料寶特瓶等。

花蓮市公所資深人員說，早年的南北濱海岸人跡罕至，逐漸形成一個非正式的垃圾掩埋場，這也是花蓮市清潔隊設址於南濱的原因。

花蓮縣無黨籍縣議員楊華美下午前往現場了解，她指出，過去長期於南濱掩埋垃圾，直到飽和後，考量發展海岸觀光及擴大市民生活圈，才將垃圾掩埋場填土壓平，鋪設道路、營造公園綠地。

表面上看似乾淨整潔、景觀優美，卻也讓人漸漸遺忘過去深埋於地底的陳年垃圾，直到施作工程，才讓大量的陳年垃圾出土，重現「看不見不代表不存在」的花蓮垃圾問題。

楊華美說，工程擾動原有掩埋場垃圾結構，挖出的垃圾若長期堆置於地表，除有礙觀瞻，恐經風吹日曬雨淋產生化學變化，尤其擔心露天堆置過程中產生的垃圾滲水問題，要求相關單位盡速處理，避免汙染地下水及周邊環境與海岸。

花蓮縣環保局專員也到場稽查，要求工程單位盡速用帆布遮蓋挖出的垃圾廢土，並載到土資場篩選剔除垃圾，再將篩選好的純土回填。（編輯：陳俊碩）1080618