韓國瑜22日台中造勢 中市藍議員力挺

（中央社記者趙麗妍台中19日電）高雄市長韓國瑜22日將在台中市舉辦造勢活動，台中市議會國民黨團今天召開記者會表示，去年九合一大選國民黨氣勢低迷，韓流鼓舞士氣，多名黨籍市議員將全力挺韓。

韓國瑜22日在台中市河南路、市政北二路廣場舉辦造勢活動，以「榮耀新中華、歡樂向前行」為主軸，台中市議會國民黨團今天召開記者會，市議員張瀞分，賴義鍠、陳政顯、李榮鴻、黃健豪、林榮進、陳文政、李中、陳本添、沈佑蓮、林碧秀、朱暖英、羅永珍、吳瓊華等人出席表態挺韓。

國民黨團書記長張瀞分表示，「吃人一口、報人一斗」，去年底九合一選舉，藍軍氣勢從低迷到大勝，都是韓流帶動，黨團理當挺韓。

副書記長賴義鍠指出，民眾才是頭家，庶民選總統，總統選庶民，台灣百業蕭條，大家團結挺接地氣的人，讓韓國瑜參選總統，人民才能過好日子。

市議員李中說，去年底，國民黨黨籍議員競選連任，都找韓國瑜幫忙錄影宣傳，6月22日韓國瑜台中場的造勢活動，黨團議員也出席挺韓國瑜。

國民黨團執行長陳政顯強調，622造勢活動由韓粉自發性參加，市議員沒有動員，河南路廣場主場約可容納4萬到5萬人，參與人數若太多可延伸到夏綠地公園，約可容納20萬人。

台中市議會國民黨團表示，活動除有多元化的表演節目，也有2部捐血車號召韓粉捐熱血，附近交通管制由警察局規畫，從上午10時起交管並未完全封街，不影響民眾出入。（編輯：黃世雅）1080619