更多編輯台推薦新聞：
早安世界》民進黨19日正式提名蔡總統 立委布局8月底完成
早報

早安世界》民進黨19日正式提名蔡總統 立委布局8月底完成

影片／陽岱鋼把握代打機會 關鍵安打助巨人取勝
運動

影片／陽岱鋼把握代打機會 關鍵安打助巨人取勝

第四型登革病毒流行 專家：人人有感染風險
生活

第四型登革病毒流行 專家：人人有感染風險

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
立院三讀 為中發展組織可處7年以上徒刑罰1億
首頁 / 地方

全台7家化製廠屏東長治鄉有3家 居民抗議臭味

最新更新：2019/06/19 14:34

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）全台灣有7家化製廠，其中有3家在屏東縣長治鄉，長治鄉民難忍長久臭味，今天在縣議員蔣月惠陪同下，到縣政府抗議。縣府表示，已罰500多次，未來將加強稽查密度。

長治鄉鄉繁華村有3家化製廠，再加上鄰近鹽埔鄉有一家堆肥廠，長治鄉民對於縣府稽查多次，但仍沒有改善不滿，難忍長久臭味，今天在蔣月惠陪同下，到縣政府抗議，講到激動處，有鄉民帶著孫子一起下跪。

鄉民表示，多年來這些化製廠大約下午3時開始作業，臭味飄散到凌晨，長治鄉、鹽埔鄉多個村落都聞得到，長期忍受屍臭味、煙臭味，卻沒有任何改善，難道老百姓連呼吸的基本人權都要被剝奪。

蔣月惠針對鹽埔鄉的堆肥場指出，這家堆肥場成立至今近4年，從外縣市收受果菜殘渣製作堆肥，過程散發臭味，總量5000公噸，載運來回約有2800車次，造成社區沈重負擔，也疑似沒有放流口，廢水流放大水溝、土地上，縣府4月15日有聯合稽查，但內容交代不清。

環保局長顏幸苑出面接下民眾陳情書，並表示未來每個月都會邀請環保署一起聯合稽查；但她的回答讓抗議鄉民不滿，質疑有稽查沒改善，是不是內神通外鬼，顏幸苑說「絕對沒有內神通外鬼」。

縣府隨後發出新聞稿指出，縣府環保局自民國103年起依法連續稽查長治鄉3家化製廠達500次以上，累計裁罰金額超過新台幣730萬元；另鹽埔鄉的堆肥場從106年起也裁罰18件逾35萬元，今年4月起並要求停止收受外縣市處理廚餘。

縣府表示，已要求4家業者加強污染防制設施、噴灑除臭劑等改善措施，未來將更積極加強稽查密度，除環保局不定時稽查外，每月更會同環保署、農業處等單位聯合稽查，如有違規將加重裁罰。（編輯：黃世雅）1080619

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報