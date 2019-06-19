全台7家化製廠屏東長治鄉有3家 居民抗議臭味

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）全台灣有7家化製廠，其中有3家在屏東縣長治鄉，長治鄉民難忍長久臭味，今天在縣議員蔣月惠陪同下，到縣政府抗議。縣府表示，已罰500多次，未來將加強稽查密度。

長治鄉鄉繁華村有3家化製廠，再加上鄰近鹽埔鄉有一家堆肥廠，長治鄉民對於縣府稽查多次，但仍沒有改善不滿，難忍長久臭味，今天在蔣月惠陪同下，到縣政府抗議，講到激動處，有鄉民帶著孫子一起下跪。

鄉民表示，多年來這些化製廠大約下午3時開始作業，臭味飄散到凌晨，長治鄉、鹽埔鄉多個村落都聞得到，長期忍受屍臭味、煙臭味，卻沒有任何改善，難道老百姓連呼吸的基本人權都要被剝奪。

蔣月惠針對鹽埔鄉的堆肥場指出，這家堆肥場成立至今近4年，從外縣市收受果菜殘渣製作堆肥，過程散發臭味，總量5000公噸，載運來回約有2800車次，造成社區沈重負擔，也疑似沒有放流口，廢水流放大水溝、土地上，縣府4月15日有聯合稽查，但內容交代不清。

環保局長顏幸苑出面接下民眾陳情書，並表示未來每個月都會邀請環保署一起聯合稽查；但她的回答讓抗議鄉民不滿，質疑有稽查沒改善，是不是內神通外鬼，顏幸苑說「絕對沒有內神通外鬼」。

縣府隨後發出新聞稿指出，縣府環保局自民國103年起依法連續稽查長治鄉3家化製廠達500次以上，累計裁罰金額超過新台幣730萬元；另鹽埔鄉的堆肥場從106年起也裁罰18件逾35萬元，今年4月起並要求停止收受外縣市處理廚餘。

縣府表示，已要求4家業者加強污染防制設施、噴灑除臭劑等改善措施，未來將更積極加強稽查密度，除環保局不定時稽查外，每月更會同環保署、農業處等單位聯合稽查，如有違規將加重裁罰。（編輯：黃世雅）1080619