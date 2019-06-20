更多編輯台推薦新聞：
飢餓北極熊現身俄羅斯北方城市 垃圾堆中覓食
國際

飢餓北極熊現身俄羅斯北方城市 垃圾堆中覓食

香港民陣：努力籌備七一遊行 仍要林鄭回應訴求
兩岸

香港民陣：努力籌備七一遊行 仍要林鄭回應訴求

川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用
國際

川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首見教育部命令停辦 亞太學院最遲3年解散
首頁 / 地方

安心餐券僅限午餐 國小女童餓肚求助議員

最新更新：2019/06/20 15:31

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市政府發送安心午餐券讓弱勢學童在假日也可溫飽，市議員陳文政指出，因餐券只限午餐，1名國小3年級女童晚上餓肚到服務處求助，市長盧秀燕表示，研議讓餐券彈性運用。

台中市議會今天進行市政總質詢，陳文政質詢指出，寒假期間，有天晚上1名國小3年級女童到服務處求助，媽媽從事服務業，晚餐她必須自理，但她拿著安心午餐券到便利商店換餐卻遭拒絕。

陳文政指出，假日、寒暑假因沒有營養午餐，加上父母需要上班，所以市府教育局推出安心午餐券，幫助弱勢學童，但如果晚餐也需要協助，則需要向社會局的愛心守護站尋求協助。

陳文政拿出107年度教育局「安心午餐卷」和社會局「愛心守護站」服務人次做對比，發現安心午餐券全年照顧近2萬3000名弱勢學童，社會局「愛心守護站」卻僅僅服務32個人次，落差相當大。

陳文政表示，希望餐券業務統一，由社會局統籌弱勢學童餐券業務，並請結合其他扶助資源；餐券增加晚餐時段，市府在規畫餐券時段時應站在小市民的立場思考。

市長盧秀燕表示，原來安心午餐券設定午餐時段的兌換時間應有其考量，她請教育局研議進行安心餐券改革，不要限制使用時段，並在現有財務下更加活用安心餐券政策。教育局長楊振昇指出，會進一步和社會局研議，放寬安心餐券使用方式。（編輯：黃世雅）1080620

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報