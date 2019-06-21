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韓國瑜622台中造勢 警方漸進式擴大管制

最新更新：2019/06/21 12:31

（中央社記者郝雪卿台中21日電）高雄市長韓國瑜明天將在台中市舉辦「歡樂向前行」造勢活動，台中市政府警察局第六分局今天表示，將視明天活動狀況採漸進式擴大管制，管制時段從中午12時到晚上10時。

韓國瑜繼台北、花蓮、雲林之後，明天下午將在台中市舉辦造勢活動，預定下午3時開場，警方將從中午12時起管制，管制區域涵蓋七期百貨商圈、台中國家歌劇院、林酒店、豪宅區，預料對於往常假日就人潮很多的七期重劃區，交通問題將更嚴峻。

警方表示，明天在西屯區市政北二路與河南路三段水利地舉辦的這場活動，為維護現場交通秩序與安全，已規劃會場周邊相關交通管制措施，並視明天活動狀況，採漸進式逐步彈性擴大管制。

警方公布的管制範圍，北起市政北六路、市政北五路以南；東至惠中路以西；南沿市政路以北；西迄黎明路以東。

至於管制方式，警方指出，將採取「管車、不管人」的方式，以確保住戶及商家的通行權益。只要民眾可以明確說出在管制區內的住處或出示證件，就可以開車進入管制區，如果是要前往百貨公司，一旦百貨公司停車場已滿，就必須在管制區外找停車位再步行進入。

六分局表示，將採對民眾影響最小的疏導管制執行，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由執勤員警發送用路人相關改道資訊。另外，協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛。呼籲參加民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場，以避免交通壅塞或停車不便。(編輯:孫承武) 1080621

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