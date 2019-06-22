造橋鋪路30餘年 行善夫妻獲表揚

（中央社記者江俊亮雲林縣22日電）雲林縣斗六市今天舉行模範夫妻與模範婆媳表揚大會，其中陳茂東、李春碧夫婦在行善團當義工30餘年，家人也受到影響一起行善，家庭和樂，令人稱羨。

斗六市長林聖爵表示，今天接受表揚的39里模範夫妻中，結婚超過50年的「金婚」夫妻高達10對。婚姻是家庭的基礎，無論是夫妻間的相互扶持或婆媳間的相處，都不是一門容易的學問。

他說，受表揚的模範夫妻中，來自八德里的陳茂東、李春碧夫婦一起在嘉邑行善團當義工超過30年，不但親自搬砂運石、造橋鋪路，也經常捐贈物資給弱勢家庭及慈善機構，令人感佩。

陳茂東表示，他是受到妻子虔誠信仰感動，才會跟著妻子投入行善，想不到一做就是30幾年；如今孫子也時常跟著一起去發送物資，希望這份善念能在家族中傳承下去。

今天接受表揚的模範婆媳中，有兩人是來自東南亞的「台灣新婦」，分別是從越南嫁到溪洲里的梨氏紅，以及從馬來西亞嫁到重光里的姚沭潾。

梨氏紅嫁到台灣17年，她提到，剛嫁到台灣的前幾年，生活很不習慣，好在婆婆對她很好，把她當親生女兒對待，如今她早已適應台灣生活，很感謝婆婆對她的好。

斗六市公所表示，梨氏紅平日侍奉婆婆也非常用心，與婆婆相處融洽，備受鄰里肯定，因而當選模範婆媳。（編輯：張雅淨）1080622