環團憂鳥嘴潭人工湖遭污染 中水局：會確保水質

（中央社記者王揚宇台北25日電）環保團體今天表示，鳥嘴潭人工湖預定地周邊有焚化爐、養豬場等，恐污染水源，政府要負責確保用水安全；到場水利署中區水資源局官員說，會嚴正看待此事，確保原水水質無虞。

經濟部水利署在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，根據水利署簡報資料，鳥嘴潭人工湖計畫總經費新台幣199億元，期程為民國104年到111年，完成後每天可增供水量25萬公噸，其中分配彰化21萬公噸、草屯4萬公噸，目標為穩定區域供水及讓用戶減抽地下水。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、台灣生態學會理事長楊國禎、彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧、彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君與民進黨立委劉建國等人，今天在立法院召開記者會，說明他們對鳥嘴潭人工湖計畫的擔憂。

陳椒華質疑，鳥嘴潭人工湖計畫包含於前瞻計畫中，但它的環評計畫草率，環評書中也沒有列出靠近人工湖的垃圾場、焚化爐及養豬場，涉嫌誤導環評通過，南投縣政府也不願劃設自來水水質水量保護區，這些都可能造成水質污染，政府應該有魄力、負責任地確保民眾飲用水安全。

劉建國說，政府花199億元打造這個人工湖，要為人民提供安全無虞的飲用水，但怎麼會在不到1公里處有停爐的焚化爐，這已造成環保團體及居民疑慮，相關單位要有積極作為。

今天受邀出席記者會的經濟部水利署中區水資源局副局長陳建成說，會嚴正看待這件事情，而霧峰垃圾場於民國99年已封閉，草屯焚化爐現也停止運作，目前僅作為資源回收及垃圾暫時轉運站，並無焚化垃圾的情事，附近養豬場的廢水是流到下游，不會污染到烏溪上游水源。

水利署中區水資源局也發布新聞稿指出，為確保鳥嘴潭人工湖供應原水的水質水量無虞，規劃於人工湖四周設置截水牆工法，避免地下水入滲造成水體混合，也與內政部及南投縣政府協調，及早完成上游的埔里鎮及國姓鄉污水下水道系統，並加強取水口上游水污染源查緝工作等。

水利署中區水資源局表示，近年取水口水質調查，檢測值均符合飲用水水源水質標準，目前無推動劃設水質水量保護區的規劃。（編輯：鄭雪文）1080625