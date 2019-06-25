更多編輯台推薦新聞：
早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談
早報

早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌
國際

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

環團憂鳥嘴潭人工湖遭污染 中水局：會確保水質

最新更新：2019/06/25 12:43

（中央社記者王揚宇台北25日電）環保團體今天表示，鳥嘴潭人工湖預定地周邊有焚化爐、養豬場等，恐污染水源，政府要負責確保用水安全；到場水利署中區水資源局官員說，會嚴正看待此事，確保原水水質無虞。

經濟部水利署在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，根據水利署簡報資料，鳥嘴潭人工湖計畫總經費新台幣199億元，期程為民國104年到111年，完成後每天可增供水量25萬公噸，其中分配彰化21萬公噸、草屯4萬公噸，目標為穩定區域供水及讓用戶減抽地下水。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、台灣生態學會理事長楊國禎、彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧、彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君與民進黨立委劉建國等人，今天在立法院召開記者會，說明他們對鳥嘴潭人工湖計畫的擔憂。

陳椒華質疑，鳥嘴潭人工湖計畫包含於前瞻計畫中，但它的環評計畫草率，環評書中也沒有列出靠近人工湖的垃圾場、焚化爐及養豬場，涉嫌誤導環評通過，南投縣政府也不願劃設自來水水質水量保護區，這些都可能造成水質污染，政府應該有魄力、負責任地確保民眾飲用水安全。

劉建國說，政府花199億元打造這個人工湖，要為人民提供安全無虞的飲用水，但怎麼會在不到1公里處有停爐的焚化爐，這已造成環保團體及居民疑慮，相關單位要有積極作為。

今天受邀出席記者會的經濟部水利署中區水資源局副局長陳建成說，會嚴正看待這件事情，而霧峰垃圾場於民國99年已封閉，草屯焚化爐現也停止運作，目前僅作為資源回收及垃圾暫時轉運站，並無焚化垃圾的情事，附近養豬場的廢水是流到下游，不會污染到烏溪上游水源。

水利署中區水資源局也發布新聞稿指出，為確保鳥嘴潭人工湖供應原水的水質水量無虞，規劃於人工湖四周設置截水牆工法，避免地下水入滲造成水體混合，也與內政部及南投縣政府協調，及早完成上游的埔里鎮及國姓鄉污水下水道系統，並加強取水口上游水污染源查緝工作等。

水利署中區水資源局表示，近年取水口水質調查，檢測值均符合飲用水水源水質標準，目前無推動劃設水質水量保護區的規劃。（編輯：鄭雪文）1080625

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報