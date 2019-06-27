張榮發基金愛心捐贈 偏鄉學子：終於有電腦上課

（中央社記者葉子綱雲林縣27日電）長榮航空及張榮發基金會今天捐贈衣櫃、沙發及電腦，雲林縣68個社福團體及學校受惠，其中元長鄉五塊厝社區發展協會學童特別高興，終於有電腦可以上課了。

長榮航空透過張榮發基金會媒合，捐贈320座衣櫃、22張沙發及135部個人電腦給雲林縣政府，雲林縣長張麗善代表接受並回贈感謝狀。

張麗善指出，雲林縣現有人口68萬3500多人，其中將近4成8人口務農，據行政院主計總處統計，雲林縣民平均年收入不到新台幣35萬元，每人每月可支出金額約1萬5000元，購置居家用品或電器產品的經濟能力有限。

張麗善感謝長榮航空捐贈愛心家具和電腦，嘉惠雲林縣68個偏鄉學校及社福團體，所有運費支出新台幣25萬5000元由媒合的張榮發基金會支付，令人感動，也感謝無償提供場地暫時存放物資的學校及團體。

雲林縣元長鄉五塊厝社區發展協會開辦課後輔導班，照顧19名單親或隔代教養孩子，想要教導程式設計等電腦課程卻苦無電腦，經過媒合獲贈5部電腦，學童特別高興地說，終於有電腦可以上課了。

甫赴日本參加交流賽獲得冠軍的西螺文昌國小棒球隊，也獲贈4座衣櫃。校長梁博雍說，學校發展棒球多年，因為資源缺乏，各界協助才有赴日交流佳績，獲贈衣櫃將提供球隊運用，感謝關心基層教育。（編輯：吳佳穎）1080627