照顧車禍腦傷不離不棄 妻不言苦回報夫

苗栗縣苑裡鎮62歲婦人吳秀玉（右2）照顧車禍腦傷丈夫，5年來不離不棄，獲台灣長期照護專業協會表揚108年度家庭照顧者，是竹苗區唯一獲獎。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月27日

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣苑裡鎮62歲婦人吳秀玉，5年來不離不棄照顧車禍腦傷丈夫，獲台灣長期照護專業協會表揚年度家庭照顧者，是竹苗區唯一獲獎，她感念丈夫過去對她好「現在換我回報他」。

社團法人台灣長期照護專業協會表揚108年度家庭照顧者為全國性表揚大會，今年獲獎的7名家庭照顧者中，由苗栗縣政府推薦的苑裡鎮民吳秀玉是竹苗地區唯一獲獎者。

吳秀玉與丈夫婚後育有2子1女，兒女皆已自立外出打拚，她原是平凡家庭主婦，丈夫卻在5年前發生車禍意外導致腦傷，手術後雖撿回一命，積極復健，仍多半臥床、無法言語、行動困難。

吳秀玉一肩扛起照顧丈夫責任，從餵食、翻身、洗澡、如廁等生活大小事，從原本什麼都不會，到照顧上手，花了許久時間及精神，5年來始終不離不棄，她也向縣府長期照顧管理中心申請居家服務，由居服員到家中協助沐浴、翻身、拍背、簡易被動式肢體關節活動等，以及申請復康巴士協助看病，適時讓自己獲得喘息。

她說，丈夫過去辛苦打拚給她一個家，也對她很好，「現在角色互換，換我來照顧他」。

吳秀玉這次獲獎也為了照顧丈夫，無法北上參加表揚大會，苗栗縣長徐耀昌今天會同衛生局代理副局長莊素玲、長照中心主任林采勳等人，特別帶著獎座前往吳秀玉家中祝賀。

徐耀昌肯定吳秀玉照顧丈夫無怨無悔付出，不辭辛勞守在病榻前；他也提醒許多像吳秀玉一樣的家庭照顧者，不要一個人「埋頭苦幹」獨自承擔照顧壓力，在照顧家人前，要先照顧好自己的身心，可善用1966長照專線，尋求社會資源，長照之路才能走得更長遠、更好。（編輯：方沛清）1080627