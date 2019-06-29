更多編輯台推薦新聞：
酒駕限塑新規定 7/1民生措施報你知

酒駕限塑新規定 7/1民生措施報你知

專題／給魚吃也教釣魚 史瓦帝尼本土醫培育靠台灣
生活

專題／給魚吃也教釣魚 史瓦帝尼本土醫培育靠台灣

蒲亭G20拿保溫瓶和川普敬酒 影片掀網友熱議
國際

蒲亭G20拿保溫瓶和川普敬酒 影片掀網友熱議

早安世界》法官法三讀 淘汰不適任司法官增剝奪退休金處分
早報

早安世界》法官法三讀 淘汰不適任司法官增剝奪退休金處分

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
長榮空服投票支持新團協 待簽團協完成才停止罷工
首頁 / 地方

綠川整治第三期工程開工 打造台中新好生活

最新更新：2019/06/29 16:01
台中市政府持續推動綠川整治計畫，第3期南區信義南街至大明路段29日正式動工，改善河岸長度2.2公里，預計明年底完工。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年6月29日
台中市政府持續推動綠川整治計畫，第3期南區信義南街至大明路段29日正式動工，改善河岸長度2.2公里，預計明年底完工。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年6月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中綠川整治第三期工程今天動工，市長盧秀燕在開工典禮致詞說，未來整治完工後可根除水患、改善水質，更將規劃周邊休閒綠地，營造台中新好生活。

台中市政府持續推動綠川整治計畫，綠川二期南區復興路至愛國街路段正在施工，綠川三期南區信義南街至大明路段今日動工，改善河岸長度2.2公里。

盧秀燕表示，綠川是台中重要河川，歷任市長都很重視，因為地方居民對於原工程有交通、樹種等疑慮，市府傾聽民意，一方面保留興大路讓交通暢通，另方面也與居民溝通路樹選擇，期間台中市議員李中等人居中協調，順利取得共識，讓工程順利開工。

綠川三期工程位於中興大學附近，盧秀燕指出，感謝中興大學全力協助，未來整治工程完工後，期望能有效根除水患、改善水質，再搭配周邊景觀休閒綠地，將可改善當地環境，讓民眾與河川更加親近。

水利局表示，綠川三期獲內政部營建署及行政院環保署核定補助新台幣10.5億元，將採用低衝擊開發工法及海綿城市概念，以防洪安全為前提，進行兩側污水截流及淨化處理改善水質，預計明年底完工。

景觀營造方面，水利局說，將結合在地特性，中興大學配合拆除原有校園圍牆、調整機車道營造大面積休閒綠地，讓民眾擁有休憩空間，可讓在地環境更美好，帶動地方發展，打造台中新好生活。（編輯：翁翠萍）1080629

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報