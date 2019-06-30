大林蒲遷村計畫啟動 居民要求參與權知情權

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高雄市大林蒲遷村計畫啟動，當地居民代表與環團今天要求參與權及知情權，要求進入「大林蒲遷村策進委員會」，政府也應向居民說清楚遷村計畫內容，勿讓居民陷入恐慌。

要健康婆婆媽媽團召開記者會，針對大林蒲遷村計畫已啟動，要求居民代表也應是「大林蒲遷村策進委員會」成員，但多數居民卻不知遷村計畫的進展與進度。

在當地居住約60年的要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊告訴中央社，居民不知遷村計畫進展，也未獲通知參加「大林蒲遷村策進委員會」成員，相關遷村計畫事宜都不知。

洪秀菊表示，居民長期居住高雄臨海工業區旁，長期忍受污染，多數居民擔心政府遷村將損害居民權益，要求遷村計畫不能黑箱作業，不能再犧牲居民權益。

居民代表與環團要求，當事人有知情權，呼籲行政院、經濟部、高雄市政府應對於遷村進度，向2萬名當地居民公開報告進度；還要有公民參與權，政府已啟動成立遷村策進委員會，要求進入了解策進會功能、權責，以保障公民基本權利。

金煙囪文化協進會發言人陳玉西指政府從提遷村至今從未見過遷村計畫書，行政院長蘇貞昌表示大林蒲遷村原則編列新台幣1050億元，是全部給大林蒲遷村費用還是包含其他開發案，要說清楚講明白，別誤導居民分化地方團結，請經濟部公布遷村計畫書給居民了解。

針對經濟部提出「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，要健康婆婆媽媽團質疑，沒有計畫書的1000多億元新材料園區、大林蒲遷村計畫，造成居民恐慌不安、不確定性，要求政府公開透明。

行政院通過經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，宣示大林蒲遷村正式啟動。大林蒲遷村計畫是指小港區毗鄰林園石化區、中油大林廠、台電大林發電廠等濱海，含鳳源、鳳興、鳳林等6里居民，因長期飽受工業污染和居住環境惡劣，規劃遷移。（編輯：翁翠萍）1080630