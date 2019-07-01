全台唯一紅棗產地 農民嘆產量僅去年3成

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣公館鄉是全台唯一紅棗產地，原將進入量產季節，但今年受到下雨及暖冬氣候影響，產量大減，農民無奈表示，一棵紅棗樹能收成2、3斤就算不錯了，只有去年的3成左右。

栽種紅棗逾50年的公館鄉果農吳文欽指出，去年此時，紅棗樹上早已結實累累，但如今走進果園，每一棵紅棗樹的枝頭上，只有幾顆寥寥可數的果粒，從來沒有看過這樣的慘況。

吳文欽表示，往年一棵紅棗樹至少可以採收20至30斤紅棗，但今年初步估計可能連2、3斤都不到，「比例差很多」，主要原因就是開花和發芽期，梅雨鋒面接連降雨，導致授粉情況不佳，結果期又碰上「天氣悶熱」，許多果實還沒長成就出現「偏黃、落果」的情況。

苗栗縣政府農業處指出，公館鄉種植紅棗已有百年歷史，種植面積約60公頃，年產量約100萬斤，產值超過新台幣上億元，紅棗鮮果可直接食用，也可製成紅棗乾，做為食材或是中藥材，透過公館鄉農會輔導、契作，推動生產履歷，是全國唯一的紅棗專業栽植區。

公館鄉農會指出，雖然紅棗產量初估只有往年的3成，但與農民契作的鮮果售價仍維持和去年一樣，每斤180元、預購價為150元，預定7月中旬開放預購，現在就有民眾打電話詢問，可見十分搶手，想要嘗鮮的民眾可要把握機會，因為今年吃不到就要再等上一年。（編輯：方沛清）1080701