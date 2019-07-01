中市府設青年事務股 攜手大專院校助就創業

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市政府勞工局今天成立「青年事務股」，同時與中市17所大專院校代表簽署合作備忘錄（MOU），將增進彼此交流合作與資源共享，共同推動青年就創業發展。

青年事務股成員包括首任股長謝峻岦、3名科員與1名助理員，負責青年就業事務、青年創業前期輔導、青年產業職場體驗、青年學生暑期工讀及扶助弱勢青年就業等服務。

中市府勞工局今天舉辦成立記者會，並邀請台中市17所大專院校代表簽署合作備忘錄，合作內容包括由學校提供青年創業場域及專業輔導，由勞工局提供外部訓練費用、辦理活動費、創業競賽獲獎或通過創業補助計畫、數位行銷廣告費用或申請專利費用等，共同推動青年就創業發展。

台中市勞工局長吳威志致詞時表示，青年事務股未來將朝向成立科或局的規模發展，勞工局已整合經濟發展局相關青創資源及經濟部、勞動部創業協助資源，成為青年創業一站式服務，協助青年創業需求評估、諮詢及提供青創貸款、進修創業等資源。

他說，勞工局也將定期舉辦座談會邀請學校參加，以增進彼此交流合作與資源共享，同時市府也將成立青年事務諮詢委員會，其中青年發展組由勞工局主政，將邀請專家學者、優秀摘星青年、歷任青審會青年代表及大專院校等代表擔任委員，針對就創業政策及勞動市場發展提供建言。

勞工局表示，台中市現有審計新村、光復新村及摘星山莊等3個青年創業基地，另將增加第四市場等既有空間，逐步擴大基地規模。創業基地的進駐申請已上網公告招募，即日起至11日前可送件徵選。（編輯：戴光育）1080701