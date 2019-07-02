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台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

最新更新：2019/07/02 16:58

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中捷運綠線進入試運轉階段，因應通車準備及未來營運，台中捷運公司繼今年上半年第一梯次公開徵才後，下半年將再進行兩次公開徵才，預計招募152人，歡迎民眾踴躍報名。

台中捷運公司今天表示，第二、三波徵才將延攬業界具備相當經驗人才，擔任基層主管、專業技術職位及幕僚職位人員等，投入各項通車前準備作業，職缺包括運務、維修、經營管理、身心障礙、原住民及護理類等6大類組，共43類科，預計錄取152人。

捷運公司指出，薪資依不同職務約新台幣3萬6000元至6萬5000元，第二次公開延攬報名時間為7月2日至7月16日，第三次公開延攬報名時間則自7月30日起開放至8月13日。

甄試作業皆包含書面資料審查（占總成績30%）、筆試（占總成績30%）及面試（占總成績40%）三部分，相關甄試簡章已公告於台中捷運公司徵才報名系統。

捷運公司表示，台中捷運公司為台中市政府100%持股的事業單位，提供員工兼顧公平性與激勵效果的薪酬與福利制度，錄取人員將進行一系列專業技能養成訓練，公司也會協助員工再進修，取得職務所需的專業證照，歡迎各界踴躍報名。（編輯：黃世雅）1080702

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