更多編輯台推薦新聞：
重現3萬年前航行 台日聯手划圓木舟從台東抵沖繩
生活

重現3萬年前航行 台日聯手划圓木舟從台東抵沖繩

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手
運動

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

早安世界》罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億
早報

早安世界》罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

社福團體設舊衣回收箱 北市環保局將受理申請

最新更新：2019/07/09 12:33

（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市環保局29日至8月9日，受理社福團體在道路上設置舊衣回收箱，通過審核後可設置3年，期限到之後須重新申請許可。有意願的社福團體可上環保局網站查詢。

台北市環保局表示，環保局從7月29日起至8月9日，受理社福團體設置舊衣回收箱，通過審查者可在台北市所有土地的道路上設置回收箱3年，收受民眾捐贈的二手衣物。3年期滿需重新申請設置許可。今年審查通過的社福團體，可設置的期間為108年11月1日至111年10月31日。

環保局表示，「舊衣回收箱」兼具社會救助與資源回收功能，社福團體可以將回收的舊衣透過出售方式轉換成營收，幫助身心障礙族群及弱勢家庭。同時，每回收一件衣服相當減少4.2公斤的碳排放量。

環保局指出，目前北市從事舊衣回收業務的社福團體共有54家，在北市道路上設置的舊衣回收箱共有1129個，去年已回收了3279噸舊衣，創造了新台幣2034萬元的收益，平均每家社福團體的收入約37萬元。

舊衣回收箱只收受衣物類，如衣服、褲子、外套、圍巾等，其他如鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭等…屬不可捐贈類，請勿投入。環保局提醒，如果有不小心丟錯的物品，可以直接撥打舊衣回收箱上的電話，與社福團體聯絡取回。（編輯：方沛清）1080709

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報