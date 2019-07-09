社福團體設舊衣回收箱 北市環保局將受理申請

（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市環保局29日至8月9日，受理社福團體在道路上設置舊衣回收箱，通過審核後可設置3年，期限到之後須重新申請許可。有意願的社福團體可上環保局網站查詢。

台北市環保局表示，環保局從7月29日起至8月9日，受理社福團體設置舊衣回收箱，通過審查者可在台北市所有土地的道路上設置回收箱3年，收受民眾捐贈的二手衣物。3年期滿需重新申請設置許可。今年審查通過的社福團體，可設置的期間為108年11月1日至111年10月31日。

環保局表示，「舊衣回收箱」兼具社會救助與資源回收功能，社福團體可以將回收的舊衣透過出售方式轉換成營收，幫助身心障礙族群及弱勢家庭。同時，每回收一件衣服相當減少4.2公斤的碳排放量。

環保局指出，目前北市從事舊衣回收業務的社福團體共有54家，在北市道路上設置的舊衣回收箱共有1129個，去年已回收了3279噸舊衣，創造了新台幣2034萬元的收益，平均每家社福團體的收入約37萬元。

舊衣回收箱只收受衣物類，如衣服、褲子、外套、圍巾等，其他如鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭等…屬不可捐贈類，請勿投入。環保局提醒，如果有不小心丟錯的物品，可以直接撥打舊衣回收箱上的電話，與社福團體聯絡取回。（編輯：方沛清）1080709