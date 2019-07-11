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就是這碗古早味的麵 台東舉辦票選10大米苔目

最新更新：2019/07/11 16:21
台東米苔目這幾年爆紅，這碗濃濃古早味的麵不僅是伴隨台東人成長的回憶，遊客也為了它大排長龍，台東縣政府邀請大家票選「台東10大最愛米苔目」。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年7月11日
台東米苔目這幾年爆紅，這碗濃濃古早味的麵不僅是伴隨台東人成長的回憶，遊客也為了它大排長龍，台東縣政府邀請大家票選「台東10大最愛米苔目」。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年7月11日

（中央社記者盧太城台東縣11日電）柴魚、豆芽、韭菜，一碗米苔目承載台東人的成長記憶，甜鹹冷熱各有千秋，台東縣政府邀請大家票選「台東10大最愛米苔目」。

暑假到來，台東市區小吃店經常擠爆要吃米苔目的遊客。台東米苔目這幾年爆紅，這碗濃濃古早味的麵不僅是伴隨台東人成長的回憶，遊客也為了它大排長龍。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，台東縣政府「台東就醬玩amazing taitung-台東縣交觀處」臉書粉絲專頁舉辦「台東10大最愛米苔目」票選，只要推薦3個喜歡的米苔目店家，就可參加抽獎，小編會直接送米苔目餐點到中獎者指定的地方請中獎者吃，活動至7月15日。

江慧卿表示，網路上有許多網友在評比台東米苔目，不管是旅客常聽到的米苔目店家，或是在地人巷口的米苔目攤子，每個口味都各有擁護者支持；所以這次特別針對米苔目做票選，為的就是讓更多來台東的民眾知道，台東米苔目無論甜鹹冷熱都有各自獨門滋味。

另外，也讓大家有美食指南可以參考，歡迎在地人推薦熟悉的口味給來台東作客的朋友，也讓嘗過台東米苔目的旅客再為自己喜歡的店家做推薦。

江慧卿表示，這次抽獎的獎品更是首創「小編直送到你家」，抽出一名幸運中獎者，讓小編將米苔目送到你面前，與小編互動品嘗台東美食，增添趣味性。

江慧卿表示，交觀處從5月開始，舉辦月月票選活動，日前結束的10大伴手禮票選有近2000多網友參與，預計接下來至11月會繼續票選飲料店、甜點、美食、必去、必玩活動。（編輯：黃世雅）1080711

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