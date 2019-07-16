李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

（中央社記者葉子綱、王淑芬雲林縣16日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍疑涉違建，原發給使用執照的古坑鄉公所今天行文李佳芬，預定19日丈量主建物，李佳芬也提出將自請建築師測量比對，有違建就自行拆除。

韓國瑜在市政會議後受訪表示，法律之前人人平等，沒任何特權，尊重雲林縣政府決定。

李佳芬在雲林縣古坑鄉田心段農地及農舍引風波，原在庭院大門邊2層樓建物及車庫，李佳芬為避免爭議，日前自行雇工拆除夷為平地。

古坑鄉公所原訂下午進行違章查報程序的丈量農舍主建物，卻因故延後，但就在丈量程序前，主建物前庭院大門及圍牆昨天也拆除了。

古坑鄉長沈勝騰上午告訴中央社記者，鄉公所尚未行文業主，無法進入主建物，但已補行公文，預訂19日前往丈量主建物及勘查等。

沈勝騰表示，與業主溝通過程中，對方提出將自行委請建築師測量及比對使用執照等資料，如果有違建就自行拆除，再報備古坑鄉公所，以免浪費行政資源；站在鄉公所立場，如果能這樣，相當樂見。

不過，沈勝騰說，依法行政部分仍要執行，鄉公所將前往現場丈量主建物及比對原始發放的使用執照等，如果有違建將依法要求限期改善，不分政黨、派系，依法行政，不會袒護。（編輯：李明宗）1080716