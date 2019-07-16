更多編輯台推薦新聞：
氣候變遷恐成中國擴張工具 澳洲最高將領示警
國際

氣候變遷恐成中國擴張工具 澳洲最高將領示警

紐西蘭企鵝就愛壽司店魚香 港口野放又回來
國際

紐西蘭企鵝就愛壽司店魚香 港口野放又回來

影片／NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人
運動

影片／NBA年度MVP打棒球 字母哥呆萌笑翻眾人

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

佔停車格逾5個月欠費逾8萬 北市拖吊移置

最新更新：2019/07/16 19:16
台北市停車管理工程處展開拖吊移置「久占停車格位車輛」，其中一輛停在西寧南路停車格上的汽車，停車時間超過5個月，累積欠費達新台幣8萬餘元，為停最久的一輛汽車。（台北市停管處提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年7月16日
台北市停車管理工程處展開拖吊移置「久占停車格位車輛」，其中一輛停在西寧南路停車格上的汽車，停車時間超過5個月，累積欠費達新台幣8萬餘元，為停最久的一輛汽車。（台北市停管處提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年7月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市停車管理工程處主秘張仲杰今天說，即日起開始拖吊移置「久佔停車格為車輛」，已拖吊移置22輛汽機車，其中一輛汽車停放時間超過5個月，欠費累積新台幣8萬餘元。

張仲杰表示，停管處5月底公布「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，車輛停放時間從6月1日起計算30天，7月1日通知40輛汽機車，今天開始進行拖吊移置，共22輛。

其中，停在西寧南路停車格上的一輛汽車，停車時間超過5個月，累積欠費達8萬餘元，為停最久的一輛汽車。張仲杰說，期間停管處不斷以雙掛號通知車主繳納欠款，皆無回應，因而拖吊，後續將查明車輛所有人，並通知15日內領回，若屆時不領回，公告3個月後進行拍賣。

而停在開封街二段的一輛機車停放139天，欠費累積達3405元，是停最久的一輛機車。

他說，車輛停在停車格上超過30天且未繳費，就算久佔停車格，在自治條例未上路前，僅能催繳與追繳欠費，自治條例施行後，就可引用法源拖吊移置。（編輯：吳協昌）1080716

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報