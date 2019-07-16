佔停車格逾5個月欠費逾8萬 北市拖吊移置

台北市停車管理工程處展開拖吊移置「久占停車格位車輛」，其中一輛停在西寧南路停車格上的汽車，停車時間超過5個月，累積欠費達新台幣8萬餘元，為停最久的一輛汽車。（台北市停管處提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年7月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市停車管理工程處主秘張仲杰今天說，即日起開始拖吊移置「久佔停車格為車輛」，已拖吊移置22輛汽機車，其中一輛汽車停放時間超過5個月，欠費累積新台幣8萬餘元。

張仲杰表示，停管處5月底公布「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，車輛停放時間從6月1日起計算30天，7月1日通知40輛汽機車，今天開始進行拖吊移置，共22輛。

其中，停在西寧南路停車格上的一輛汽車，停車時間超過5個月，累積欠費達8萬餘元，為停最久的一輛汽車。張仲杰說，期間停管處不斷以雙掛號通知車主繳納欠款，皆無回應，因而拖吊，後續將查明車輛所有人，並通知15日內領回，若屆時不領回，公告3個月後進行拍賣。

而停在開封街二段的一輛機車停放139天，欠費累積達3405元，是停最久的一輛機車。

他說，車輛停在停車格上超過30天且未繳費，就算久佔停車格，在自治條例未上路前，僅能催繳與追繳欠費，自治條例施行後，就可引用法源拖吊移置。（編輯：吳協昌）1080716