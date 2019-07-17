颱風丹娜絲攪局 金湖海灘花蛤季延至8月中旬

金門縣金湖鎮公所17日表示，原定18到21日在成功海灘出海口辦理的2019金湖海灘花蛤季活動，因為天候緣故延到8月17日到19日舉辦。圖為會場。中央社 108年7月17日

（中央社金門縣17日電）金門縣金湖鎮公所今天表示，原定18到21日在成功海灘出海口辦理的2019金湖海灘花蛤季活動，因為天候緣故延到8月17日到19日舉辦。

颱風丹娜絲逼近台灣，中央氣象局16日晚間11時30分發出海上颱風警報。氣象局表示，預估颱風18、19日最接近台灣，預計今天早上11時30分發陸上颱風警報。

海灘花蛤季是金門一鄉一特色年度盛事，2019金湖海灘花蛤季原預計18日晚間開幕，活動期間將舉辦沙雕、打西瓜、呷冰、沙灘躲避球比賽，還有牽罟活動、High一夏演唱會，以及壯觀的千人魚苗放流。重頭戲是20日的花蛤小天使選拔決賽。另外，台灣原住民族聯合豐年節21日下午登場，是花蛤季的壓軸。

金湖鎮公所觀光課表示，海灘花蛤季自民國92年舉辦以來，除了有一年也是因天候延後舉辦，其他各屆都是如期舉行。

鎮長陳文顧說，受到颱風影響，今年海灘花蛤季將延到8月17到19日舉行，活動內容絕不縮水。（編輯：張芷瑄）1080717

海灘花蛤季是金門一鄉一特色年度盛事，原預計18日晚間開幕，受到颱風影響，將延到8月17到19日舉行。中央社 108年7月17日