颱風丹娜絲過門不入 台東遊客回流

（中央社記者盧太城台東縣18日電）颱風丹娜絲未登陸台灣，台東遊客回流，今、明2天的訂房率回到7、8成；不過，離島因交通尚未恢復，蘭嶼、綠島旅宿尚空蕩。

颱風丹娜絲已遠離，但因其外圍環流影響，海上浪高逾3、4公尺，海象不穩，蘭嶼及綠島今天及明天的客輪仍全面停駛，飛機今天同樣停飛，明天視天候決定。另外，台東往返台北班機今天全天取消，明天視天候狀況決定是否恢復。鐵公路交通今天正常行駛。

受到丹娜絲影響，綠島、蘭嶼3000多名遊客昨天撤離，雖然颱風已遠離，但海、空交通尚未恢復，遊客還無法進入蘭嶼、綠島。

台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼表示，台東市區的訂房率受颱風影響不大，昨天、今天並沒有明顯的退房潮，縱谷線受颱風影響比較大。

台東縱谷脫線牧場負責人陳嘉成表示，暑假這幾天用餐和住宿都是客滿的，但因颱風都取消。天氣就跟女人的心情一樣，變化萬千，因此也不能怪颱風預報，安全最重要，就當作「萬安演習」，颱風沒來是最好的。

台東縱谷飯店業者陳宏宗表示，這個「穿心颱」的報導，把台東縱谷的觀光害的慘兮兮，本來是滿滿的遊客，為了一個「穿心颱」全部退光光，連自己有事要到金門也取消，只能期盼以後的颱風預報能夠更準確。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，颱風影響的退房率大概5成，不過，因颱風已遠離，遊客也快速回流，今天和明天的訂房率都有7、8成，接著又是週末假期，台東豐年祭和熱氣球活動陸續恢復，歡迎遊客回到台東。（編輯：黃世雅）1080718