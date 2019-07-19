古坑鄉公所丈量李佳芬農舍 確與使用執照有差異

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣古坑鄉農舍涉違建風波，古坑鄉公所今天丈量主建物後，經比對使用執照竣工圖，與現況確有差異，2樓以下迴廊及後側等與竣工圖不同。

此外，到場採訪的媒體記者遭現場工人以沖洗牆壁為由噴水、還拿雨傘遮臉。

李佳芬位於古坑田心段農地及農舍被媒體報導涉及違建，原發給使用執照的古坑鄉公所會同雲林縣政府建設處等上午進行違章查報作業的農舍主建築丈量，以便比對原始資料，但原訂上午10時卻提早到8時。

雲林縣長張麗善上午到古坑鄉公所關心及了解情況並接受媒體訪問時表示，時間調配，非刻意避開媒體，一切要求合法，只要超過使用執照原規定或增建，一律要求拆除。

古坑鄉長沈勝騰說，為配合公所9時要開會才提早會勘，現場主建物完成丈量，將比對使用執照等資料釐清認定哪些部分違建，會要求承辦人員儘快處理；至於是否接到李佳芬委託建築師要求不願媒體拍攝而提早，沈勝騰沒回應。

建設處副處長鄭峯明表示，配合古坑鄉公所會勘，昨天晚間接到李佳芬委託建築師要求提早會勘，鄉公所已丈量完畢，接下來違章查報單將送到縣府，如果有違規將依法處理。

古坑鄉公所說，無法進屋內，只在屋外測量建築長、寬面積，經比對使用執照竣工圖，與現況確實有差異，2樓以下迴廊及後側等與竣工圖不同，將比對資料釐清，接著送雲縣府認定。（編輯：李明宗）1080719